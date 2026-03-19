Cosquín: apareció Esmeralda y hay un detenido

La nena de dos años está en buen estado de salud, según detalló su abuelo. Fue hallada en un descampado de La Falda, a unos 30 minutos al norte de Cosquín donde había desaparecido.

19 de Marzo de 2026 11:29hs

Apareció sana y salva Esmeralda Pereyra López, la niña de dos años que había desaparecido en Cosquín, Córdoba. Lo anticipó el Servicio Informativo Continental. La menor está en buen estado de salud, según detalló su abuelo. Fue hallada en un descampado de La Falda, a unos 30 minutos al norte de Cosquín donde había desaparecido.

Desde ayer, la buscaban desesperadamente. Vecinos habían alertado sobre un circo que desarmó su carpa tras el extravío. El miércoles se activó el Alerta Sofía, y esta mañana se intensificó el rastrillaje.

Tania López, su madre, describió el extravío como un descuido de un segundo en su casa del barrio San José Obrero, mientras preparaba la comida. Explicó que la nena no sale sola a la calle. Recibió pistas sobre una agrupación artística involucrada (un circo que desarmó su carpa y se fue en las mismas horas en que desapareció la menor).

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que requisaron el circo ayer. En ese marco, se potenciaron los controles en rutas y Caminera. Hubo rastrillajes en un radio de 400 metros, incluyendo el río, con helicóptero, drones y efectivos.