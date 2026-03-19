Búsqueda desesperada de Esmeralda, la niña de dos años desaparecida en Cosquín

Vecinos alertaron sobre un circo que desarmó su carpa tras el extravío. La madre, Tania López, afirma que se la llevaron. Los rastrillajes se refuerzan este jueves después de la Alerta Sofía emitida ayer.

19 de Marzo de 2026 11:27hs

Vecinos de Cosquín, en Córdoba, intensifican la búsqueda desesperada de Esmeralda Pereyra López, una nena de 2 años desaparecida desde el miércoles. Alertaron sobre un circo que desarmó su carpa tras el extravío. La madre, Tania López, afirma que se la llevaron. Los rastrillajes se refuerzan este jueves después de la Alerta Sofía emitida ayer.

Tania López describe el extravío como un descuido de un segundo en su casa del barrio San José Obrero. Explica que la nena no sale sola de la puerta hacia afuera. Recibió pistas sobre una agrupación artística involucrada y advierte que su hija está entre muchos niños. La Policía investiga y ella insiste en que mucha gente la ubica allí.

López detalla que el circo desarmó su carpa el miércoles a las 4 de la tarde y se dividió en grupos. Agrega que ahora se separa en tres y huye de la zona. Revela que investigadores acudieron al lugar, pero no hallaron sospechas ni vieron nada. Subraya su responsabilidad como madre y relata que preparaba la comida cuando la buscó sin éxito dentro y afuera de la casa.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirma que requisaron el circo ayer. Asegura que repetirán la operación las veces necesarias. Potenciaron controles en rutas y Caminera para no descartar posibilidades. Realizan rastrillajes en un radio de 400 metros, incluyendo el río, con helicóptero, drones y efectivos sin pausa hasta encontrarla. Esmeralda mide unos 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y vestía un body gris al desaparecer alrededor de las 14:30 del miércoles.