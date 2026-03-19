Aerolíneas Argentinas y Uber amplían acciones de colaboración comercial

“La iniciativa tiene por objetivo construir una experiencia de viaje cada vez más completa, donde el traslado no empieza ni termina en el aeropuerto. Trabajar junto a un referente global en movilidad como Uber nos permite seguir generando valor para nuestros pasajeros, incorporando soluciones concretas que simplifican cada etapa” expresó Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas.

19 de Marzo de 2026 11:54hs

Por Ricardo Seronero



En una reunión entre Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, y Eli Frías, Gerente General de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, se avanzó en una agenda de trabajo conjunta para explorar iniciativas en marketing, programas de fidelización, soluciones de movilidad corporativa y opciones de traslado hacia y desde aeropuertos.

Aerolíneas Argentinas y Uber avanzaron en un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, explorar beneficios para los programas de fidelización de ambas compañías y generar soluciones de movilidad corporativa.

Entre las iniciativas a explorar se encuentran la posibilidad de otorgar beneficios a los usuarios de Uber a través del programa de membresía Aerolíneas Plus, el desarrollo de acciones conjuntas que faciliten la movilidad hacia y desde aeropuertos, y oportunidades de visibilidad y co-branding entre ambas marcas.

“La iniciativa tiene por objetivo construir una experiencia de viaje cada vez más completa, donde el traslado no empieza ni termina en el aeropuerto. Trabajar junto a un referente global en movilidad como Uber nos permite seguir generando valor para nuestros pasajeros, incorporando soluciones concretas que simplifican cada etapa” expresó Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas.

“Este acuerdo con Aerolíneas Argentinas nos permite seguir construyendo un ecosistema de movilidad cada vez más integrado para los usuarios. Argentina es un mercado clave para Uber, y creemos que trabajar junto a un actor central del transporte en el país abre oportunidades para simplificar y elevar la experiencia de viaje de millones de personas”, señaló Eli Frías, Gerente General de Uber para Argentina.

Durante 2025, Uber y Aerolíneas Argentinas ya desarrollaron acciones conjuntas, que incluyeron promociones exhibidas en los cabezales de los asientos de la compañía aérea con códigos QR ofreciendo descuentos en Uber para viajes al llegar a destino. Esta iniciativa profundiza la relación y establece un marco para desarrollar nuevas propuestas entre ambas empresas.

A partir de este acuerdo, Aerolíneas Argentinas y Uber trabajarán en la identificación de oportunidades que permitan integrar mejor las distintas etapas del viaje, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más simple y sin fricciones para los usuarios, ampliando al mismo tiempo las opciones de movilidad disponibles para personas en todo el país.

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