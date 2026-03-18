Tucumán expuso ante el Congreso de Perú la importancia estratégica del vuelo con Lima

“Vinimos a Lima con un mandato claro del gobernador Osvaldo Jaldo: defender una herramienta de crecimiento que nos costó mucho recuperar. Tucumán hoy cuenta con el aeropuerto con la pista más grande del país y estamos en pleno proceso de ampliación. Estamos gestionando en todos los niveles, tanto técnico como político, para que la empresa y las autoridades aeroportuarias comprendan que este vínculo es vital para todo el Norte Grande Argentino” dijo Domingo Amaya.

18 de Marzo de 2026 10:05hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno de Tucumán, representado por el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, y el Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, llevó el reclamo de la provincia al corazón del Poder Legislativo peruano. Invitados por la Comisión Especial Multipartidaria PROINVERSIÓN del Congreso de la República, los funcionarios expusieron el impacto negativo que tendría para la región el anuncio de suspensión de la ruta Tucumán-Lima, previsto para el 29 de marzo.

La comitiva, que contó con el respaldo diplomático del Embajador de Argentina en Perú, Samuel Ortiz Basualdo, participó de la Mesa Técnica denominada “Impacto del cobro de la TUUA en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. Allí, Tucumán planteó la necesidad de revisar las tasas de transferencia que afectan la competitividad del vuelo, buscando alternativas que protejan los derechos de los pasajeros y el flujo turístico.

Al respecto, Raúl Albarracín destacó la visión federal de la gestión provincial: “Mantener un vuelo de estas características no solo importa para abrir el mundo a los tucumanos, sino por la posibilidad de atraer turismo internacional al Jardín de la República en una verdadera apuesta al turismo como dinamizador de la economía”. El secretario agregó que “la sinergia entre lo público y lo privado, y el trabajo articulado entre distintos estados de la región, permitirá lograr el desarrollo de nuestros pueblos”.

Por su parte, Domingo Amaya enfatizó el peso técnico de la propuesta tucumana: “Vinimos a Lima con un mandato claro del gobernador Osvaldo Jaldo: defender una herramienta de crecimiento que nos costó mucho recuperar. Tucumán hoy cuenta con el aeropuerto con la pista más grande del país y estamos en pleno proceso de ampliación. Estamos gestionando en todos los niveles, tanto técnico como político, para que la empresa y las autoridades aeroportuarias comprendan que este vínculo es vital para todo el Norte Grande Argentino”.

Gestiones con LATAM y referentes políticos

La agenda de trabajo en la capital peruana incluyó también una mesa técnica con las máximas autoridades de LATAM Perú: su CEO, Manuel van Oordt Fernández, y la Gerente Senior de Asuntos Corporativos, Mónica Obando Medina. En dicho encuentro, se analizaron pormenorizadamente las variables operativas y se entregaron informes sobre la demanda sostenida que presenta la ruta desde su reactivación en diciembre pasado.

Asimismo, Amaya y Albarracín mantuvieron una reunión con la candidata a presidente de Perú, Keiko Fujimori. Durante el diálogo, se abordó la importancia de fortalecer la integración regional y la conectividad aérea como ejes de desarrollo compartido entre ambas naciones, subrayando el rol de Tucumán como hub logístico y turístico del norte argentino.

Con estas acciones, la provincia agota todas las instancias de diálogo institucional para evitar el cese de operaciones y consolidar su posicionamiento en el mercado aerocomercial internacional.

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