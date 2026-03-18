Tucumán: confirman otros tres casos de chikungunya, y ya suman ocho en esa provincia

Tres casos proceden de Yerba Buena, donde los pacientes recibieron el alta. Los cinco restantes se localizan en la zona sur de la capital.

18 de Marzo de 2026 11:16hs

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó tres nuevos casos de chikungunya. Esto eleva el total de contagios en la provincia a ocho. Las autoridades intensifican las medidas de prevención y control, ante esta situación.

Tres casos proceden de Yerba Buena, donde los pacientes recibieron el alta. Los cinco restantes se localizan en la zona sur de la capital. Allí, los operativos sanitarios ganan mayor intensidad. Cada caso sospechoso activa controles de foco: evalúan al paciente, buscan contagios activos y relevan casas en un radio de 100 a 200 metros. Además, eliminan criaderos y fumigan para bloquear al mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Las autoridades recomiendan consultar tempranamente ante fiebre, dolor corporal o cansancio. Insisten en extremar precauciones, sobre todo en viajes a zonas con virus circulante. Entre las medidas clave destacan repelentes, mosquiteros, tul en cunas y cochecitos, así como espirales o pastillas insecticidas. La provincia distribuye repelentes de citronella en áreas de alto riesgo. Todos los pacientes evolucionan favorablemente, pero persisten las acciones preventivas.

Tucumán no registra dengue desde hace más de 40 semanas, pese al panorama regional. La circulación de enfermedades respiratorias permanece baja: bronquiolitis en meseta, pocos casos de gripe y neumonías. No obstante, urge la vacunación antigripal en grupos de riesgo, como mayores de 65 años, personas con crónicas, inmunodeprimidos, embarazadas, puérperas y niños de 6 a 24 meses.