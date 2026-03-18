Se remató el primer lote de maíz de la campaña agrícola 2025/26

Una empresa oriunda de Arroyito fue la compradora, en el marco del tradicional remate solidario que realiza la Bolsa de Cereales de Córdoba, en el que hubo reclamos al Gobierno por las retenciones

18 de Marzo de 2026 10:32hs

El tradicional Remate del Primer Lote de Maíz volvió a marcar el inicio simbólico de la comercialización de la nueva cosecha, en un acto organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba junto con la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar). En esta oportunidad, la puja fue ganada por una empresa oriunda de Arroyito, que se adjudicó el lote proveniente de Mercedes, Corrientes, en una jornada que combinó celebración productiva, mensajes políticos y un fuerte espíritu solidario.

El evento, que busca visibilizar la trascendencia productiva del cereal y su impacto en el sistema económico y agroindustrial, tuvo como protagonista al primer lote certificado por la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, organismo encargado de verificar que cumpla con todos los requisitos necesarios para participar del certamen. La firma Copra S.A. fue la productora del maíz rematado, cuyo valor final alcanzó los 500 mil pesos, luego de partir de una base de 245 mil.

El lote corresponde a un cultivo con un rendimiento estimado de 7.000 kilos por hectárea, implantado sobre 542 hectáreas con la variedad NK SYN 505 VIP3, sembrado el 10 de agosto de 2025 y cosechado el 10 de enero de 2026. Como es habitual, el remate tuvo un fin benéfico: el productor decidió donar lo recaudado al Asilo de Ancianos y a la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental (A.P.A.DE.M), mientras que la Bolsa de Cereales destinó su parte a la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba.

Durante el acto, la presidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Laura Passerini, destacó el potencial del cultivo y reclamó cambios en la política agropecuaria nacional. Passerini aseguró que “en esta octava edición celebramos la resiliencia del productor de campo, la gran campaña y potencial que tiene el maíz. Córdoba es la principal productora, y es su principal producto exportable, por eso solicitamos al Gobierno Nacional una mirada productiva sobre el campo, y no solo recaudatoria. Somos un sector con gran potencial, podría ser mucho más eficiente y sabe trabajar, por eso necesitamos la eliminación definitiva de los derechos de exportación”.

En la misma línea, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, convocó a avanzar en una nueva legislación para impulsar el agregado de valor en origen. “Un año más la Bolsa pone en valor la cadena de maíz, con un primer lote de una provincia que no es maicera, como Corrientes. Córdoba es motor de este cultivo y de la producción. Desde la Provincia siempre estamos presentes para potenciar la transformación, donde tenemos mucho por hacer y trabajar, para llegar a los resultados de Estados Unidos o Brasil. Necesitamos transformar los biocombustibles, sobretodo en bioetanol el maíz que producimos, y la proteína vegetal en animal”, señaló.

Por su parte, Matías Mensa, en representación de Maizar, resaltó el carácter federal del encuentro y el acompañamiento institucional de todo el país. En un contexto productivo favorable, las estimaciones oficiales indican que el área sembrada de maíz alcanzó las 10,4 millones de hectáreas, un 13% más que en la campaña anterior. Córdoba continúa liderando la producción nacional con cerca del 35% del total, y se proyectan alrededor de 18 millones de toneladas en la provincia, sobre casi 3 millones de hectáreas, cifras que reflejan el potencial del cultivo y el compromiso de toda la cadena maicera.