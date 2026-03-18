Scioli presentó la nueva campaña promocional del país e invitó a disfrutar la “Grandeza” de la Argentina

“Estamos lanzando la nueva campaña de difusión para que todos puedan descubrir la grandeza de Argentina, desde el Fin del Mundo hasta los Valles Calchaquíes en Salta. Se va a ver en todo el país y en los mercados internacionales, ferias y eventos” afirmó el secretario.

18 de Marzo de 2026 10:00hs

Por Ricardo Seronero



El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, presentó el video de la nueva campaña que invita a viajar por la Argentina, bajo el lema “Grandeza”. Lo hizo en el evento de lanzamiento de “Semana Salta”, en el que se anunció el calendario turístico de la provincia de cara al fin de semana largo de esa festividad. Estuvo acompañado por la secretaría de Turismo de Salta, Nadia Loza; la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; y el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf.

Allí Scioli afirmó: “Estamos lanzando la nueva campaña de difusión para que todos puedan descubrir la grandeza de Argentina, desde el Fin del Mundo hasta los Valles Calchaquíes en Salta. Se va a ver en todo el país y en los mercados internacionales, ferias y eventos”.

Con respecto a Semana Santa, el Secretario subrayó la importancia del turismo religioso como “una oportunidad para reconectar y descubrir destinos con historias y significados” y adelantó el I Encuentro Continental de la Virgen del Rocío en abril “donde vendrán miles de personas y promocionaremos nuestros destinos de la fe”.

Scioli también destacó el trabajo y el compromiso de Salta con el turismo y la promoción de sus destinos así como también con el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo: “Para la edición 2025 fue la provincia que más postulaciones presentó porque comprendió que este Programa representa una gran oportunidad para visibilizar los destinos turísticos del país”.

Nadia Loza invitó a visitar la provincia: “Una de las características que marca la personalidad de los salteños es la religiosidad, la devoción, la espiritualidad de nuestra gente. Y eso se manifiesta no solamente en las maravillosas iglesias, capillas y templos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra provincia, sino también en nuestra gente, con sus manifestaciones religiosas, su cultura e identidad. Semana Santa en Salta es una celebración muy especial porque tiene mucha autenticidad y es una experiencia transformadora para quien la vive”.

Para Semana Santa, desde la Secretaría de Turismo de la Nación se articularon promociones y descuentos con el Banco de la Nación Argentina que ofrece hasta 6 cuotas sin interés en gastronomía, agencias de viajes, vuelos, alojamientos y alquiler de autos. Aerolíneas Argentinas vende vuelos en 3, 6 y hasta 18 cuotas sin interés con distintas tarjetas de crédito. Los pasajes en ómnibus de larga distancia tienen 12 cuotas sin interés. Hay bonificaciones del 50 por ciento para el segundo día de visita en los Parques Nacionales y se están planificando descuentos con YPF.

En la plataforma Elegí Argentina https://www.argentina.gob.ar/elegi-argentina hay más de 3.000 prestadores que ofrecen opciones y descuentos.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590