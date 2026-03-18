Ocho muertos por ola de violencia tras otra incursión policial en una favela para detener a un narco

El objetivo era Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, líder narco del Morro dos Prazeres, quien fue ultimado. Esto desató protestas, cortes de calles e incendios de colectivos.

18 de Marzo de 2026 13:53hs

Un megaoperativo de seguridad acabó con la vida de Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, líder narco del Morro dos Prazeres. La acción ocurrió en favelas de Rio do Janeiro durante la madrugada de este miércoles. BOPE, la fuerza élite de la policía militar, lideró la incursión especial.

La muerte de Jiló desató una ola de crímenes y destrozos en las inmediaciones. Ocho personas murieron hasta ahora, y la tensión crece cerca del Cristo Redentor. Allegados al narcotraficante y parte de su grupo provocan los disturbios.

Una protesta estalló en el lugar y causó más víctimas. Los manifestantes cortaron calles y quemaron colectivos. Las imágenes recuerdan el episodio de fines de 2025, cuando el Comando Vermelho dejó 132 muertos.

La situación persiste con fuerte impacto en la zona. Las autoridades enfrentan un escenario de alta volatilidad, similar a conflictos previos del narcotráfico.