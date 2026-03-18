Neuquén se presentó ante operadores turísticos en Chile

El presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, expresó: “Para nosotros este es un paso muy importante en términos de internacionalización, ya que nos permite conectar Santiago de Chile con Neuquén en menos de dos horas, con una frecuencia que no habíamos tenido hasta ahora. Queremos agradecer la apuesta de Latam y remarcar que este es un trabajo conjunto: desde el Gobierno, desde el sector privado y junto a todos los actores clave del turismo. No solo tenemos la oportunidad de generar nuevos negocios, sino también la responsabilidad de hacer sostenible esta conectividad en el tiempo”.

18 de Marzo de 2026 12:14hs

Por Ricardo Seronero



La actividad se desarrolló en el Hotel Hyatt de la capital trasandina y contó con la participación de más de 55 operadores turísticos, quienes conocieron de primera mano la oferta turística de Neuquén, sus productos estratégicos y oportunidades comerciales.

Como parte del lanzamiento del nuevo vuelo directo de Latam que unirá Santiago de Chile con la ciudad de Neuquén a partir del 29 de marzo, la Provincia llevó adelante una presentación y capacitación exclusiva para operadores turísticos chilenos, con el objetivo de fortalecer la comercialización del destino en el mercado trasandino.

Durante la jornada, la directora provincial de Comercialización, Marina González, desarrolló una presentación integral sobre la provincia del Neuquén, en la que se destacaron sus principales destinos, productos turísticos y experiencias. La exposición contó además con la participación de los referentes del sector que integraron la delegación neuquina, quienes aportaron su mirada y oferta específica, fortaleciendo el intercambio con los operadores chilenos.

En este contexto, se presentaron los principales ejes de la oferta turística provincial, destacando el turismo de nieve como producto estrella, el enoturismo y las rutas del vino patagónico, el turismo activo y de naturaleza, la paleontología como diferencial de relevancia internacional, las experiencias urbanas en la ciudad de Neuquén y el posicionamiento estratégico de Vaca Muerta como uno de los polos energéticos más importantes de Latinoamérica.

Participación institucional y del sector privado

La delegación neuquina estuvo encabezada por el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, junto a la directora provincial de Comercialización, Marina González.

Además, participaron referentes del sector turístico provincial como Joaquín González, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén; Bárbara Blanc, representante de la Asociación de Agencias de Viajes de la ciudad de Neuquén; Javier Barruetto, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes; Pablo Oscar, representante de ACNETA (Asociación Neuquina de Prestadores de Turismo Activo); y Maximiliano Rodríguez, gerente del Hotel Casino Magic

La presencia del sector público y privado reafirma el trabajo articulado de Neuquén para consolidarse como un destino competitivo a nivel internacional.

Conectividad que potencia el turismo

El nuevo vuelo directo de Latam representa un hito para la conectividad aérea de la provincia, facilitando el acceso desde Chile y fortaleciendo el posicionamiento de Neuquén como destino turístico en la región.

En este sentido, el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, expresó: “Para nosotros este es un paso muy importante en términos de internacionalización, ya que nos permite conectar Santiago de Chile con Neuquén en menos de dos horas, con una frecuencia que no habíamos tenido hasta ahora. Queremos agradecer la apuesta de Latam y remarcar que este es un trabajo conjunto: desde el Gobierno, desde el sector privado y junto a todos los actores clave del turismo. No solo tenemos la oportunidad de generar nuevos negocios, sino también la responsabilidad de hacer sostenible esta conectividad en el tiempo”.

Esta acción forma parte de una estrategia integral de promoción impulsada por NeuquenTur, que incluye capacitaciones, acciones comerciales y comunicación orientadas a incrementar el flujo de visitantes internacionales y fortalecer el posicionamiento de la provincia en mercados prioritarios como Chile.

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