Familiares de discapacitados denuncian golpizas policiales cuando intentaban instalar un gazebo en Plaza de Mayo

Afirmaron que la movilización transcurría de forma pacífica hasta el operativo. "Venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha", dijo una participante. Fueron agredidos familiares y personas con discapacidad.

18 de Marzo de 2026 13:25hs

Una protesta contra la Ley de Discapacidad derivó en incidentes frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires. Los manifestantes denunciaron agresiones policiales mientras intentaban instalar una carpa en la Plaza de Mayo. La Policía Federal intervino para impedir el acampe en la vía pública.

El conflicto surgió por la mañana, cuando los efectivos retiraron un gazebo de los manifestantes. Esto provocó empujones, forcejeos y tensión. Los presentes afirmaron que la movilización transcurría de forma pacífica hasta el operativo. "Venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha", dijo una participante.

Entre los afectados había personas con discapacidad y familiares. Ellos expresaron indignación por la falta de sensibilidad. "Nos tratan como a perros. Mi nene está asustado", manifestó un manifestante. Otro padre agregó: "No tienen sensibilidad, mi hijo no se puede defender".

La protesta persistía cerca de la Casa de Gobierno, con fuerte presencia policial. Los reclamos incluyen pagos adeudados de prestaciones y rechazo a cambios legislativos. El Gobierno planea reformar la normativa del año pasado, reglamentada por un fallo judicial. Esto forma parte de una serie de movilizaciones de organizaciones del sector, que exigen respuestas oficiales.