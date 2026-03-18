El empresario acusado de abuso de menores se negó a declarar en una audiencia virtual: ”No sabemos dónde está”

No pesa medida restrictiva sobre Marcelo Porcel, pero se viralizó un video suyo bailando cumbia en Punta del Este. "Podría estar en cualquier país sin tratado de extradición con la Argentina", denunció Pablo Gianotti, abogado de las víctimas.

18 de Marzo de 2026 13:31hs

El empresario Marcelo Porcel enfrenta una causa por presunto abuso sexual a al menos diez compañeros de su hijo, alumnos de un colegio en Palermo, Buenos Aires. Pablo Gianotti, abogado de las víctimas, denunció que ignoran su paradero actual. Podría estar en Argentina o en cualquier país sin tratado de extradición. En una audiencia virtual, Porcel se negó a declarar, afirmó su inocencia y anunció un escrito de defensa. No pesa medida restrictiva sobre él, pero se viralizó un video suyo bailando cumbia en Punta del Este.

Gianotti exigió que lo procesen y detengan con prisión preventiva en los próximos diez días hábiles. El juez debe resolver pronto. La indagatoria, por videollamada, cumplió el acto procesal, aunque Porcel ejerció su derecho a no hablar. Todo indica que el hijo mayor del imputado también sufrió abusos.

Los preparativos para indagar a Porcel datan de fines de noviembre pasado, con cinco chicos que declararon en Cámara Gesell. Luego se sumaron cinco más. El tiempo transcurrido perjudica la verdad, y el Estado no puede permanecer inactivo. Hay diez víctimas procesalmente confirmadas, más cuatro menores y dos adultos.

Uno de esos adultos es el hijo mayor de Porcel. La Defensoría de Menores instó acción penal en su momento. Ahora mayor de edad, todo apunta a que padeció conductas similares de su padre contra los compañeros. No requirió interacción idéntica a la de los otros chicos.