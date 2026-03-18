El empresario acusado de abuso de menores se negó a declarar en una audiencia virtual: ”No sabemos dónde está”

El empresario Marcelo Porcel enfrenta una causa por presunto abuso sexual a al menos diez compañeros de su hijo, alumnos de un colegio en Palermo, Buenos Aires. Pablo Gianotti, abogado de las víctimas, denunció que ignoran su paradero actual. Podría estar en Argentina o en cualquier país sin tratado de extradición. En una audiencia virtual, Porcel se negó a declarar, afirmó su inocencia y anunció un escrito de defensa. No pesa medida restrictiva sobre él, pero se viralizó un video suyo bailando cumbia en Punta del Este.
Gianotti exigió que lo procesen y detengan con prisión preventiva en los próximos diez días hábiles. El juez debe resolver pronto. La indagatoria, por videollamada, cumplió el acto procesal, aunque Porcel ejerció su derecho a no hablar. Todo indica que el hijo mayor del imputado también sufrió abusos.
Los preparativos para indagar a Porcel datan de fines de noviembre pasado, con cinco chicos que declararon en Cámara Gesell. Luego se sumaron cinco más. El tiempo transcurrido perjudica la verdad, y el Estado no puede permanecer inactivo. Hay diez víctimas procesalmente confirmadas, más cuatro menores y dos adultos.
Uno de esos adultos es el hijo mayor de Porcel. La Defensoría de Menores instó acción penal en su momento. Ahora mayor de edad, todo apunta a que padeció conductas similares de su padre contra los compañeros. No requirió interacción idéntica a la de los otros chicos.