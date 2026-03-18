Caída récord del consumo de carne vacuna

Se trata de un mínimo histórico para uno de los alimentos más representativos de la Argentina.

18 de Marzo de 2026 12:38hs

En el primer bimestre del año, se produjeron 45 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 9,1% menos que en enero-febrero de 2025. En términos absolutos, la producción experimentó una contracción de 45,5 mil tn r/c/h.

En cuanto a la demanda, un informe elaborado por CICCRA, indica que los envíos de carne vacuna al exterior habrían ascendido a 124 mil tn r/c/h en los primeros dos meses de 2026, mientras que en la comparación interanual se habría registrado un incremento de 6,6% (+7,7 mil tn r/c/h).

En tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría disminuido a un ritmo de 13,8% anual entre los períodos analizados (-53,2 mil tn r/c/h), totalizando 332,7 mil tn r/c/h en el primer bimestre del año. De esta forma, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos/año y resultó 2,5% inferior al promedio de los doce meses finalizados en febrero de 2025 (-1,2 kg/hab/año).

En lo referente a las ventas al exterior, alcanzaron las 43,6 mil toneladas peso producto de carne vacuna (tn pp; no se consideran exportaciones de huesos con carne). En la comparación interanual se verificó una recuperación de 13,5% (+5.180 tn pp). Hubo menores embarques a China, que fueron más que compensados por mayores ventas a EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos.