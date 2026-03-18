Chacra Agro Continental

Caída récord del consumo de carne vacuna

Se trata de un mínimo histórico para uno de los alimentos más representativos de la Argentina.
18 de Marzo de 2026 12:38hs
El consumo de carne vacuna cae a un mínimo histórico en Argentina
El consumo de carne vacuna cae a un mínimo histórico en Argentina
Escuchar
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

En el primer bimestre del año, se produjeron 45 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 9,1% menos que en enero-febrero de 2025. En términos absolutos, la producción experimentó una contracción de 45,5 mil tn r/c/h.

En cuanto a la demanda, un informe elaborado por CICCRA, indica que  los envíos de carne vacuna al exterior habrían ascendido a 124 mil tn r/c/h en los primeros dos meses de 2026, mientras que en la comparación interanual se habría registrado un incremento de 6,6% (+7,7 mil tn r/c/h).

En tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría disminuido a un ritmo de 13,8% anual entre los períodos analizados (-53,2 mil tn r/c/h), totalizando 332,7 mil tn r/c/h en el primer bimestre del año. De esta forma, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos/año y resultó 2,5% inferior al promedio de los doce meses finalizados en febrero de 2025 (-1,2 kg/hab/año).

En lo referente a las ventas al exterior, alcanzaron las 43,6 mil toneladas peso producto de carne vacuna (tn pp; no se consideran exportaciones de huesos con carne). En la comparación interanual se verificó una recuperación de 13,5% (+5.180 tn pp). Hubo menores embarques a China, que fueron más que compensados por mayores ventas a EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos.

TEMAS RELACIONADOS
Carne VacunaCarne Vacuna ArgentinaChacra Agro ContinentalCICCRAconsumo de carneExportaciones de Carne
Comentarios