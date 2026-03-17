Vendimia Neuquina: Deporte, vinos y gastronomía

La Vendimia Neuquina se consolida como una celebración que pone en valor el crecimiento de la vitivinicultura provincial, el trabajo de las bodegas locales y la diversidad de propuestas turísticas, gastronómicas y culturales que ofrece Neuquén. La Copa de Polo Los Hermanos -Edición Vendimia- en Centenario, se realizará el 27 y 28 de marzo y combinará partidos de polo, degustaciones de bodegas neuquinas, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.

17 de Marzo de 2026 10:39hs

Por Ricardo Seronero

Como parte del programa de actividades organizado con motivo de la Vendimia Neuquina 2026, el próximo viernes 27 y sábado 28 de marzo se realizará la Copa de Polo Los Hermanos – Edición Vendimia- en Centenario, Neuquén, una propuesta que combinará deporte, gastronomía y la producción vitivinícola de la provincia en un evento pensado para disfrutar en familia.

La actividad tendrá lugar en el Sarita Polo Club y reunirá partidos de polo, una feria de emprendedores neuquinos, un patio gastronómico con food trucks y el tradicional Paseo de la Vendimia, donde más de 15 bodegas de la provincia ofrecerán degustaciones de sus vinos.

La Vendimia Neuquina 2026 marca, además, un punto de inflexión en el desarrollo de esta celebración, ya que por primera vez el Estado provincial asumirá un rol activo, estratégico y articulador en su promoción y organización. De esta manera, la Vendimia se integra formalmente a la agenda oficial de promoción turística y económica de la provincia, con acciones de comunicación, acompañamiento institucional y articulación con el sector privado.

El programa de actividades se desarrolla durante todo el mes con distintas propuestas en bodegas y espacios vinculados a la producción vitivinícola provincial y tendrá uno de sus momentos destacados con el cierre previsto para el 28 de marzo en el Sarita Polo Club, en coincidencia con la Copa de Polo Los Hermanos.

Durante ambas jornadas del evento el público podrá disfrutar de los partidos de polo entre las 12 y las 17, recorrer los espacios gastronómicos y de emprendedores, participar de degustaciones de vinos neuquinos y asistir a presentaciones musicales con DJs invitados.

El viernes 27 de marzo la programación se desarrollará entre las 17 y las 23 horas, con la presentación de DJ Darío Arcas y DJ Pulí De Mario. En tanto, el sábado 28 las actividades comenzarán a las 12 del mediodía y se extenderán hasta las 23, con música a cargo de DJ Julián Valenzuela y las Hermanas Alemán.

El evento contará con un rincón para las infancias, cocina en vivo, actividades con caballos, ruleta de premios y diferentes espacios de entretenimiento para todas las edades.

Las entradas incluyen diferentes opciones de acceso. La Experiencia Vendimia tiene un valor de 50.000 pesos e incluye entrada para los dos días, copa de vidrio y cuatro degustaciones. También habrá entrada general por 30.000 pesos para ambas jornadas y entrada para menores de 10 a 17 años a 20.000 pesos.



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