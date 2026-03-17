Renunció el funcionario antiterrorista de Trump, denunciando que ”fue a la guerra por el lobby israelí en Washington”

Joe Kent, de nutridos vínculos con la extrema derecha, instó a Trump a reflexionar sobre el conflicto en Irán y sus motivaciones. Pidió evitar repetir errores del pasado, y comparó la guerra contra Irán con el conflicto contra Irak.

17 de Marzo de 2026 12:05hs

Joe Kent renunció este martes como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos en la administración Trump. En una carta de dimisión publicada en su cuenta de X, rechazó la guerra contra Irán. Argumentó que ese país no representa una amenaza inminente para la nación norteamericana. Además, señaló que el conflicto surgió por presiones de Israel y su lobby en Washington.

Kent explicó que no puede respaldar esa guerra por razones de conciencia. Recordó que apoya las políticas exteriores con las que Trump hizo campaña en 2016, 2020 y 2024. Destacó que, hasta junio de 2025, el presidente entendía las guerras en Medio Oriente como una trampa costosa en vidas y recursos para Estados Unidos. En su primer mandato, Trump aplicó el poder militar de forma decisiva, como en la eliminación de Qasem Soleimani y la derrota del ISIS.

Sin embargo, funcionarios israelíes y medios estadounidenses impulsaron una campaña de desinformación. Esta socavó la plataforma "America First" y generó apoyo a la guerra. Kent acusó a esa "cámara de eco" de engañar a Trump sobre una supuesta amenaza inminente de Irán y una victoria rápida. Comparó la táctica con la que llevó a Estados Unidos a la guerra de Irak, que costó miles de vidas.

Kent, de nutridos vínculos con la extrema derecha, instó a Trump a reflexionar sobre el conflicto en Irán y sus motivaciones. Pidió evitar repetir errores del pasado. Kent, un excandidato político confirmado en julio pasado con 52 votos a favor y 44 en contra, dimitió con efecto inmediato.