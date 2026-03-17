La guerra entre Israel, EE. UU. e Irán podría llevar la crisis alimentaria mundial a máximos históricos

Si el conflicto se prolonga hasta junio, 45 millones de personas más sufrirían hambre aguda. Esto elevaría el total a 364 millones, un récord histórico. Actualmente, 319 millones padecen inseguridad alimentaria en 71 países, consigna el Programa Mundial de Alimentos.

17 de Marzo de 2026 10:32hs

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría agravar la crisis alimentaria global. Si el conflicto se prolonga hasta junio, 45 millones de personas más sufrirían hambre aguda. Esto elevaría el total a 364 millones, un récord histórico. Actualmente, 319 millones padecen inseguridad alimentaria en 71 países.

El aumento de precios en alimentos, petróleo y transporte marítimo impulsaría esta hambruna. La paralización del estrecho de Ormuz y los riesgos en el mar Rojo disparan los costos de energía, combustible y fertilizantes. Estas disrupciones afectan más allá de Oriente Medio. El PMA enfrentaba ya una "tormenta perfecta" por fenómenos meteorológicos, conflictos y escasez de recursos desde 2023.

Las operaciones del PMA se encarecen por rutas más largas y combustibles caros. Aunque el conflicto ocurre en un centro energético y no agrícola, impacta los mercados de alimentos. Sin financiación humanitaria suficiente, millones en riesgo enfrentarían una catástrofe. África subsahariana y Asia son las regiones más vulnerables por su dependencia de importaciones.

Carl Skau, subdirector ejecutivo del PMA, declaró en Ginebra: "Esto elevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord absoluto, y es una perspectiva terrible". Agregó: "Realmente esto lleva la situación a un nivel completamente distinto". "El hambre nunca ha sido tan grave como ahora", sostuvo. "Sin una respuesta humanitaria con financiación suficiente, podría significar una catástrofe para millones de personas que ya viven al límite".