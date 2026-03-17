La canasta básica de servicios para una familia tipo ronda los tres millones de pesos

Este monto subió un 22,25% desde noviembre de 2025, según Focus Market. El aumento duplica la inflación acumulada del período, que ronda el 10%.

17 de Marzo de 2026 12:59hs

La canasta de servicios para una familia tipo alcanzó $2.980.339 mensuales en marzo de 2026 en el Gran Buenos Aires. Este monto subió un 22,25% desde noviembre de 2025, según Focus Market. El aumento duplica la inflación acumulada del período, que ronda el 10%. Así, los rubros rezagados concentran los mayores incrementos.

El alquiler lidera los gastos con $827.599 promedio para un departamento de tres ambientes. Las expensas subieron un 9,12% y generan morosidad hasta del 20% en edificios. Los servicios públicos también escalaron: la electricidad sin subsidios llegó a $53.744, el gas a $37.276 con tarifa plana, y el agua con cloacas a $36.486 tras subas mensuales del 4%.

El transporte público habitual cuesta ahora $89.381 mensuales, frente a $70.605 previos. Para autos moderados, la nafta a $1.727 por litro eleva el combustible a $72.947, más seguros en $146.020. Educación y salud registran saltos mayores: colegios privados para dos hijos suman $605.794, y prepagas básicas $647.044, con aumentos interanuales del 70%.

Internet promedia $81.202, cable $32.762 y telefonía móvil con subas moderadas. Estos servicios esenciales configuran un presupuesto familiar rígido. Muchas familias destinan gran parte de sus ingresos a gastos difíciles de reducir.