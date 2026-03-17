La Bienal de Historieta de Buenos Aires reunirá a autores de todo el mundo

Serán cuatro jornadas con invitados internacionales y figuras de la escena local. Habrá exposiciones, charlas y actividades en torno al cómic.

17 de Marzo de 2026 10:42hs

Por Ricardo Seronero

Del 19 al 22 de marzo de 2026 se realizará la Bienal de Historieta de Buenos Aires, un evento que posiciona a la Ciudad como referente mundial en la agenda global del llamado noveno arte y que tiene como padrino a uno de los grandes maestros, el dibujante argentino José Muñoz. El evento, de entrada libre y sin costo, se desarrollará en la Casa de la Cultura, ex edificio del diario La Prensa (Av. de Mayo 575).

La Bienal, que fue presentada en enero de este año en la Casa de la Cultura, contará con invitados internacionales consagrados y figuras destacadas del ámbito local. La agenda, que ya está disponible en la página web bienaldehistorietaba.org, incluye charlas, exposiciones y actividades participativas orientadas tanto a los fanáticos de la disciplina como al público masivo.

El programa de conversatorios, entrevistas y ponencias reunirá en el Salón Dorado a autores, editores, investigadores y referentes internacionales como Daniel Jiménez, director del festival Entreviñetas (Colombia), y Catherine Ferreyrolle, responsable del Centro de Documentación, Investigación y Desarrollo de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'image de Angouleme (Francia); Sam Arthur, creador de las editoriales del Reino Unido Nobrow Press y Flying Eye Books; Rodrigo Rosa, editor de Figura Editora (Brasil); Kimura Akira de la editorial japonesa Ichijinsha y la periodista, crítica e investigadora Elisa McCausland de España, que abordarán distintos ejes de la historieta contemporánea.

Su historia y circulación, el vínculo con otras disciplinas, las nuevas generaciones de autores, el crecimiento del sector editorial y los secretos del mercado del noveno arte serán algunos de los temas a desarrollar por los participantes. Las mesas de debate y las entrevistas con invitados internacionales y con profesionales de Argentina —como Tute, Alejandra Lunik, Mariana Ruiz Johnson y muchos más— permitirán al público acercarse a las distintas miradas sobre la historieta como práctica artística, cultural e industrial.

La muestra principal estará dedicada a José Muñoz, uno de los historietistas argentinos de mayor relevancia a nivel mundial —ganador del prestigioso Grand Prix del festival de Angoulême—, y contará con sectores dedicados a la obra del historietista e ilustrador italiano radicado en Chicago, Iván Brunetti (The New Yorker, The New York Times); la historietista y artistas plástica de Chile, Maliki (Revista Brígida, Podcast La Polola); el dibujante argentino y director del festival de historietas Crack Bang Boom de Rosario, Eduardo Risso, y el autor de manga y artista visual japonés, Eldo Yoshimizu (Ryuko, Hen Kai Pan).

También habrá participación de referentes argentinos, como Maitena, Cacho Mandrafina, Horacio Altuna, Quique Alcatena, Powerpaola, Jules Mamone, Paula Boffo, Nacha Vollenweider, Pedro Mancini, Salvador Sanz, Dolores Alcatena, Ignacio Minaverry, Lito Fernández y María Alcobre.

La Biblioteca Tomás Eloy Martínez, ubicada en la planta baja de la Casa de la Cultura, exhibirá una muestra de originales de historietistas de la primera mitad del siglo XX, con grandes referentes del rubro como Hugo Pratt, Alberto Breccia y José Luis Salinas.

En los subsuelos, una serie de instalaciones audiovisuales ofrecerán un acercamiento a producciones gráficas de diversos autores nacionales y latinoamericanos que junto al sector de fanzines darán cuenta de la potencia creativa actual de la historieta, su trasvasamiento generacional y social, y su relación con múltiples disciplinas, desde el diseño de moda a la arquitectura, la industria audiovisual y a una amplia variedad de artes y oficios.

La puesta artística incluirá la presencia de gran parte de la nueva generación de dibujantes y fue pensada con la intención de ver la diversidad de estilos de trabajo en diferentes roles creativos, teniendo por objetivo gestar e intervenir piezas gráficas en vivo que finalmente sean obsequiadas al público.

Además, en el marco de la Bienal de Historieta de Buenos Aires se desarrollará un Programa Profesional destinado a fortalecer el ecosistema de la historieta a través de espacios de encuentro, formación e intercambio entre autores, editores, investigadores y profesionales del sector. La iniciativa propondrá una serie de actividades orientadas a promover la circulación de obras, el desarrollo editorial y la construcción de redes entre la escena local y la internacional.

Como antesala a las jornadas de la Bienal, la Ciudad impulsó una serie de activaciones vinculadas al mundo de la historieta en distintos espacios culturales porteños. En el marco de la programación de Cultura de Verano se desarrollaron actividades especiales en la Usina del Arte, la Biblioteca Antonio Devoto, el Centro Cultural 25 de Mayo y la Casa de la Cultura.

Esta edición 2026 retoma el antecedente de la 1ª Bienal Mundial de la Historieta, realizada en 1968 en el Instituto Torcuato Di Tella e impulsada por el crítico y teórico Oscar Masotta. La iniciativa reunió a artistas, investigadores y editores en este evento pionero que marcó un hito en el estudio y la difusión del cómic en la Argentina y que hoy se retoma con la Bienal de Historieta de Buenos Aires.

La historia y la actualidad de los artistas nacionales merecía un evento de estas características. Un espacio en el que los protagonistas de la historieta argentina se encuentren con sus pares del mundo, mostrando calidad y prestigio en un acontecimiento masivo y pleno de entusiasmo y orgullo.

Del 19 al 22 de marzo del 2026

Horarios: Jueves de 15.30 a 21 hs

Viernes, sábado y domingo de 14 a 22 hs

Av. de Mayo 575

Web: bienaldehistorietaba.org



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