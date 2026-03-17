Turismo

"Interassist es una compañía integral de asistencia al viajero de respuesta ágil, amable, muy profesional"

José María Triviño Valdez, presidente de Interassist habló sobre importantes temas como: ¿Qué es la asistencia al viajero y por qué la necesito?. ¿Cómo utilizo el servicio de asistencia?.
17 de Marzo de 2026 10:47hs
”Interassist es una compañía integral de asistencia al viajero de respuesta ágil, amable, muy profesional”
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Por Ricardo Seronero

En el programa Sentí Argentina con Ricardo Seronero en AM 590 Radio Continental, José María Triviño Valdez, presidente de Interassist habló sobre importantes temas como: ¿Qué es la asistencia al viajero y por qué la necesito?. ¿Cómo utilizo el servicio de asistencia?.
¿En el mercado de turismo, muy competitivo; en que posición de relevancia se encuentran?.¿Acuerdo con Agencias de Viajes? etc.


José María Triviño Valdez es una figura clave, enfocado en el cambio cultural de la asistencia y la atención personalizada.


Interassist es una empresa integral de asistencia al viajero que ofrece cobertura médica, protección de equipaje, seguro de cancelación y otros servicios de emergencia 24/7 durante viajes internacionales o nacionales.


Màs información: https://interassist.ar/viajero


Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
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