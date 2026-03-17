Este miércoles comienzan los paros de ATE en casi una treintena de aeropuertos

Seguirán hasta el martes 24 de marzo. Los trabajadores de la ANAC reclaman el pago de aumentos salariales acordados y la apertura de una paritaria sectorial. Denuncian que el Gobierno no cumplió compromisos de diálogo tras más de un mes de espera.

17 de Marzo de 2026 12:44hs

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó un paro en más de 27 aeropuertos del país desde este miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reclaman el pago de aumentos salariales acordados y la apertura de una paritaria sectorial. El Gobierno no cumplió compromisos de diálogo tras más de un mes de espera. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, responsabilizó al Ejecutivo por cualquier cancelación o demora en vuelos.

El paro afectará dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Esta modalidad se repetirá todos los días de la semana. Solo operarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales durante esos períodos. Después, los servicios retomarán de forma progresiva, aunque podrían generar demoras en aeropuertos.

ATE intimó a los jefes de aeropuertos a informar a pilotos y usuarios con anticipación. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta, explicó que la decisión surgió de asambleas colectivas de trabajadores. Así, buscan minimizar el impacto en pasajeros. El gremio acusa al Gobierno de omitir comunicaciones obligatorias sobre la medida.

El cronograma completo incluye ceses idénticos cada día:

Miércoles 18: 9-12 y 17-20

Jueves 19: 9-12 y 17-20

Viernes 20: 9-12 y 17-20

Sábado 21: 9-12 y 17-20

Domingo 22: 9-12 y 17-20

Lunes 23: 9-12 y 17-20

Martes 24: 9-12 y 17-20