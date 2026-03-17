"El Gobierno empieza a tomar nota de que la inflación y el crecimiento no están midiendo bien en los últimos meses"

"Nueve meses consecutivos de alza en el índice de precios, ya estamos en torno al 3% mensual, indica que hay un problema de precios. Y caídas muy significativas en la industria, en el comercio, en la construcción, en algunos casos con pérdidas de empleo importantes que han sido compensados con empleos de menor calidad. Va a ser difícil lograr las dos cosas a la vez, creo que va a haber que elegir entre algún estímulo para que la economía vuelva a crecer a costa de una mayor inflación, o mayores costos en la actividad económica para bajar la inflación", reflexionó el economista Ricardo Delgado.

17 de Marzo de 2026 08:54hs

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