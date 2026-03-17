Cristina Fernández declara sobre la Causa Vialidad: "El fiscal jugaba al fútbol con el presidente que me había denunciado"

"Intervinieron jueces mutantes como Ercolini, que se declaró incompetente en 2011 y en el Gobierno de Macri se declaró competente. Me condenaron por delitos que nunca pude haber cometido, como administración fraudulenta del Estado siendo presidenta. Sin pruebas que me vinculen, salvo un decreto que sigue vigente sobre obras aprobadas", enumeró la expresidenta. Durante su declaración en Comodoro Py, Fernández acusó de "mafiosos" a quienes llevaron la Instrucción, el juez Bonadío y el fiscal Stornelli.

17 de Marzo de 2026 09:46hs

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