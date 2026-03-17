Argentina ratificó su salida de la Organización Mundial de la Salud

La decisión responde a desacuerdos con la gestión de la OMS, sobre todo en la pandemia. El Gobierno la había anunciado en febrero de 2025.

17 de Marzo de 2026 10:04hs

Argentina concretó este martes su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El país notificó formalmente su decisión el 17 de marzo de 2025 al secretario general de la ONU, António Guterres, en su rol de depositario de la Constitución de la OMS. La salida se hace efectiva hoy, al cumplirse un año de esa comunicación.

El canciller Pablo Quirno confirmó el hecho en la red social X. Explicó que el retiro sigue las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esta establece un plazo de un año desde la notificación para que surta efecto.

Argentina mantendrá la cooperación internacional en salud. Lo hará mediante acuerdos bilaterales y foros regionales. Así resguarda su soberanía y autonomía en políticas sanitarias.

La decisión responde a desacuerdos con la gestión de la OMS, sobre todo en la pandemia. El Gobierno la había anunciado en febrero de 2025. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, la justificó por esas diferencias.