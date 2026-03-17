Argentina jugará un amistoso contra Guatemala el 31 de marzo

Ocupa el lugar que tenía en el calendario la suspendida Finalissima contra España. Por ahora, ni el horario ni el lugar definitivo están confirmados, ya que el Monumental estará ocupado con recitales de AC/DC.

17 de Marzo de 2026 13:27hs

La Selección Argentina de fútbol programó un amistoso contra Guatemala para el martes 31 de marzo en territorio nacional. Este partido integra la última ventana de Fecha FIFA antes de la recta final de preparación para el Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el equipo de Lionel Scaloni realizará entrenamientos en el predio de Ezeiza durante esa semana.

La AFA descartó el Estadio Monumental como sede porque ese recinto albergará conciertos de AC/DC. Por ahora, ni el horario ni el lugar definitivo están confirmados. El organismo oficializó la información en un comunicado y anunció que publicará la lista de convocados en los próximos días.

El seleccionado campeón del mundo debía enfrentar a España el 27 de marzo en la Finalissima, que reúne a ganadores de Copa América y Eurocopa. Cuatro días después, también estaba pactado un amistoso con Qatar en la misma ciudad. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente impidió concretar la sede qatarí, y las federaciones no lograron acordar un nuevo escenario.

España optó por dos amistosos contra Serbia y Egipto en esa ventana, que se extiende del 23 al 31 de marzo según el calendario FIFA. Argentina aprovecha esta fecha como última prueba formal antes del Mundial. Después vendrá otra ventana del 1 al 9 de junio, pero los equipos ya se centrarán en los preparativos definitivos del torneo.