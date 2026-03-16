Sube 7,69% el boleto mínimo para los colectivos del AMBA

El nuevo esquema tarifario reduce la brecha con las líneas locales. En CABA, el pasaje más corto cuesta $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanza $832,57.

16 de Marzo de 2026 08:50hs

Desde este lunes 16 de marzo entra en vigencia un aumento del 7,6% en los pasajes de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que operan en el AMBA. El boleto mínimo pasa de $650 a $700.

El nuevo esquema tarifario reduce la brecha con las líneas locales. En CABA, el pasaje más corto cuesta $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanza $832,57. Las tarifas se diferencian por tramos: $700 para 0 a 3 km (o $1.113 con SUBE sin nominar); $779,78 para 3 a 6 km (o $1.239); $838,86 para 6 a 12 km (o $1.335,38); $899,99 para 12 a 27 km (o $1.430,98); y $959,71 para más de 27 km (o $1.525,94). La distinción entre usuarios registrados y no registrados eleva los costos para quienes no identifican su SUBE.

La Resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte fija estos valores. La medida responde a la política de recortar subsidios públicos al transporte, un rubro clave del gasto fiscal. Sin embargo, se mantienen descuentos del 55% para jubilados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la AUH. El ajuste sigue un incremento del 10% aplicado en noviembre pasado.

Los nuevos precios consideran la inflación y los costos operativos, como combustible, mantenimiento, repuestos, seguros y salarios. La Secretaría anunció actualizaciones mensuales para sostener el servicio con calidad y eficiencia. Las líneas afectadas son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.