San José avanza en la certificación internacional Bandera Azul

La Municipalidad de San José, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano, recibió la visita de Antonio Molina, con el objetivo de comenzar a trabajar en el proceso de certificación del programa Bandera Azul para el Balneario Camping San José. Este programa es una iniciativa internacional impulsada por la Foundation for Environmental Education, presente en más de 50 países.

16 de Marzo de 2026 12:17hs

Por Ricardo Seronero

Del encuentro participaron el presidente municipal Gustavo Bastian, la viceintendenta Mirta Pérez, la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo junto al equipo técnico del área. Durante la reunión se avanzó en la planificación de distintas acciones necesarias para cumplimentar los requisitos establecidos por el programa internacional.

En este marco, Molina destacó el trabajo que se viene desarrollando en el Balneario Camping San José, señalando que el espacio ya cuenta con importantes avances y altos estándares en materia de turismo sostenible, cuidado ambiental, servicios al visitante y gestión responsable del espacio público.

La implementación del programa se llevará adelante como una prueba piloto, iniciando un proceso de adecuación y evaluación que permitirá avanzar hacia la certificación. De cumplirse las distintas etapas previstas, la entrega de la bandera y certificación se realizaría en octubre de 2026, mes en el que la ciudad da inicio oficialmente a la temporada turística de verano.

Cabe destacar que, de concretarse este objetivo, San José podría convertirse en el primer balneario administrado por un municipio en Argentina en obtener esta distinción internacional, lo que representaría un importante reconocimiento al trabajo sostenido en materia de calidad ambiental y gestión turística.

El programa Bandera Azul es una iniciativa internacional impulsada por la Foundation for Environmental Education, presente en más de 50 países, que reconoce a playas, marinas y de rio que cumplen estrictos criterios vinculados con calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios y educación ambiental. Su objetivo es promover el desarrollo del turismo sostenible y fomentar el cuidado de los ecosistemas costeros y fluviales.

Desde el municipio se destacó que este proceso se alinea con la visión de desarrollo turístico de la ciudad, que busca consolidar a San José como un destino comprometido con la sustentabilidad, la calidad de sus servicios y la preservación de sus recursos naturales.



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