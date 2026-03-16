Polémica en torno a la vacuna antiaftosa

Carbap cuestiona la desregulación y pide debate técnico, en tanto que la Sociedad Rural Argentina consideró que se trata de un paso positivo.

16 de Marzo de 2026 13:06hs

Carbap calificó la medida como “absolutamente inconsulta” y advirtió riesgos sanitarios y económicos.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Senasa de desregular la aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa, medida que habilita a los productores a elegir directamente un veterinario autorizado sin intervención obligatoria de las fundaciones sanitarias. La resolución generó posiciones encontradas dentro del sector, ya que mientras Carbap cuestionó duramente el cambio, la Sociedad Rural Argentina consideró que se trata de un paso positivo.

La entidad que preside Ignacio Kovarsky calificó la decisión como “inconsulta” y recordó el rol histórico de las fundaciones en el control de la enfermedad. En ese sentido, subrayó que el sistema sanitario argentino “aparece hoy como robusto” y que distintos informes del Senasa “muestran la ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad poblacional más que adecuados”. Sin embargo, advirtió que modificar el esquema vigente en plena campaña genera incertidumbre.

En un comunicado, Carbap sostuvo: “En medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación”. Además, señaló que “resulta preocupante que la medida haya evitado la discusión técnica en ámbitos como la Conalfa y las Coprosas”, y agregó que “tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto”. En esa línea, indicó que el costo actual “equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente equivalía aproximadamente a un kilo”, y alertó que la resolución “no establece quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma”.

En contraste, la Sociedad Rural Argentina respaldó la decisión oficial y afirmó en su cuenta de X: “Teniendo en cuenta que es muy importante la sanidad animal como un eslabón estratégico para la producción y las exportaciones del país, destacamos la Resolución del @SenasaAR que habilita a los productores a elegir libremente al veterinario que vacunará su rodeo contra la fiebre aftosa y brucelosis. Se trata de un avance importante para lograr una mayor eficiencia del sector. Consideramos imprescindible seguir dialogando con el sector público para la instrumentación de la medida, y que se garantice la preservación de la trazabilidad del sistema sanitario de la Argentina”.