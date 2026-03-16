Paran los docentes universitarios por 24 horas: "En dos años, la pérdida del poder adquisitivo ronda el 50% por inflación"

"No hemos tenido una convocatoria a paritaria en lo que va del año. El último formal fue en 2024. Durante 2025 no hubo ni un llamado. Creemos que es no puede ser, porque los convenios colectivos tienen fuerza de ley. Dentro del Estado, el sector que más poder adquisitivo perdió es el universitario. Además, hoy la Ley de Financiamiento Educativo está apelada y la Justicia se sigue moviendo en función de los tiempos políticos", clamó Emiliano Cagnacci, docente y secretario de ADUBA (Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires).

16 de Marzo de 2026 08:43hs

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