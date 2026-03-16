Murió el relator de fútbol Marcelo Araujo

Tenía 78 años y padecía complicaciones de salud que motivaron su internación. Fue el gran referente del relato televisivo en los 90, desde Fútbol de Primera, llamando la atención por su estilo desenfadado.

16 de Marzo de 2026 10:20hs

Marcelo Araujo, el reconocido relator de fútbol argentino, falleció este lunes. Su muerte ocurrió en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Tenía 78 años y padecía complicaciones de salud que motivaron su internación.

Araujo transformó la narración de los partidos en televisión. Desarrolló un estilo provocador, en el estilo 'transgresor' de la argentina menemista, y se convirtió en una de las voces más identificables en el fútbol local durante un par de décadas.

Incorporaba humor para romper la solemnidad tradicional del relato. Las frases que empleaba se grabaron en la memoria de los hinchas y se convirtieron en refranes y dichos, como 'Qué cagado estoy, Macaya'.

Lázaro Jaime Zilberman era su nombre real. Usaba el seudónimo Marcelo Araujo en su labor profesional. Se destacó como la voz principal del programa Fútbol de Primera. Junto con sus amigos Fernando Niembro y Adrián Paenza, fue fundamental para convencer a Víctor Hugo Morales de 'cruzar el charco' para relatar en la Argentina y liderar 'Sport 80', el programa que cambió la manera de hacer periodismo deportivo en nuestro país. También lideró, junto a Niembro, Paenza, y otras figuras de la época como Dante Zavatarelli, 'Todos los goles', el otro programa de los años 80 que resumía cada fecha del fútbol argentino.