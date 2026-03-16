Los antibióticos provocan cambios en la microbiota intestinal que perduran hasta 8 años

“Incluso un solo tratamiento con ciertos tipos de antibióticos deja secuelas”, alertó el investigador Gabriel Baldanzi. Estudios previos vinculan el uso frecuente de antibióticos con riesgos como diabetes tipo 2 o infecciones gastrointestinales.

16 de Marzo de 2026 09:52hs

Científicos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, revelaron que los antibióticos provocan cambios en la microbiota intestinal que perduran entre cuatro y ocho años. El estudio, publicado en Nature Medicine, analizó datos de casi 15.000 personas y comparó su historial de uso de estos medicamentos con la composición actual de sus bacterias intestinales. Los resultados indican diferencias claras en quienes tomaron antibióticos años atrás, incluso con un solo tratamiento.

El microbioma intestinal incluye billones de bacterias esenciales para la digestión, el sistema inmunológico y procesos metabólicos. Los antibióticos eliminan patógenos, pero también afectan microorganismos beneficiosos. Por eso, los investigadores destacan que estos efectos a largo plazo merecen mayor atención, ya que estudios previos vinculan el uso frecuente de antibióticos con riesgos como diabetes tipo 2 o infecciones gastrointestinales.

Algunos antibióticos generan impactos más intensos que otros en el microbioma. Las fluoroquinolonas, para infecciones graves, y el flucloxacil, para afecciones cutáneas, muestran asociaciones marcadas. En contraste, la penicilina V produce alteraciones leves y temporales.

El investigador Gabriel Baldanzi, líder del equipo de Uppsala, subraya: “Incluso un solo tratamiento con ciertos tipos de antibióticos deja secuelas”. Comprender estos efectos ayudará a optimizar el uso de antibióticos y minimizar riesgos para la salud a largo plazo.