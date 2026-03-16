Llega el 51° congreso de agentes de viajes a Mendoza

El 28 y 29 de mayo Mendoza será sede del 51° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, el encuentro más importante del sector en Argentina, que reunirá a profesionales de todo el país para compartir ideas, analizar tendencias y pensar el futuro de la industria turística. “Cada Congreso es una oportunidad para encontrarnos, aprender y proyectar juntos el futuro de nuestra actividad. Este año en Mendoza volvemos a apostar por una agenda que combine innovación, liderazgo, tecnología y herramientas concretas para que las agencias de viajes sigan creciendo y adaptándose a un mercado en permanente evolución”, destacó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

16 de Marzo de 2026 12:12hs

Por Ricardo Seronero

Con una agenda dinámica que combina conferencias magistrales, talleres técnicos y espacios de intercambio, el Congreso volverá a consolidarse como un punto de encuentro clave para los agentes de viajes, con contenidos pensados para fortalecer el rol estratégico de las agencias de viajes en un contexto de transformación tecnológica, cambios en el consumo y nuevos desafíos para el sector.

Durante las dos jornadas, el escenario del Congreso contará con la participación de destacados especialistas de diferentes ámbitos que aportarán miradas complementarias sobre negocios, liderazgo, comunicación y tecnología.

Entre ellos estará Guillermo González, reconocido por sus conferencias sobre estrategia comercial, también participará Lara López Calvo, economista de la UBA y magíster en finanzas de UCEMA, que aportará su mirada sobre la economía del país, Mariano Wechsler, experto en transformación digital abordará los desafíos de la cultura digital. Por su parte, Natalia de Vita ofrecerá una conferencia centrada en liderazgo, bienestar y habilidades humanas. La agenda también incluirá la participación del periodista Nacho Girón, quien analizará la coyuntura política y económica y su impacto en el desarrollo de los negocios.

El especialista en liderazgo y trabajo en equipo Maxi Hapes presentará una charla sobre inteligencia emocional aplicada al ámbito laboral, una herramienta cada vez más relevante para la gestión de equipos.

La tecnología y la inteligencia artificial tendrán un espacio destacado con Santi Siri, referente en innovación tecnológica y el cierre estará a cargo de Carlos Sosa, con una conferencia sobre liderazgo 360°, motivación y neurocoaching.

Además de las conferencias, el programa incluirá talleres técnicos, presentaciones de destinos y espacios de networking, junto a momentos de encuentro entre colegas que ya son una marca registrada del Congreso.

Una vez más, el Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT se posiciona como una plataforma de actualización, inspiración y construcción colectiva para seguir fortaleciendo a las agencias de viajes y al turismo como motor de desarrollo en todo el país.

Más información: https://faevyt.org.ar/congreso/



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