La Justicia ordenó bloquear el uso de Polymarket en todo el país

Polymarket opera como un mercado de predicción, pero en esencia permite apostar dinero a eventos binarios de sí o no. Ganó popularidad durante la campaña presidencial estadounidense, entre Trump y Kamala Harris.

16 de Marzo de 2026 11:22hs

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó bloquear el acceso a Polymarket en todo el país. Esta medida nacional convierte a Argentina en el primer Estado de la región con una restricción tan amplia contra la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo. El sitio ya no podrá utilizarse desde territorio argentino.

Polymarket opera como un mercado de predicción, pero en esencia permite apostar dinero a eventos binarios de sí o no. Surgió durante la pandemia y ganó popularidad en la campaña electoral entre Donald Trump y Kamala Harris. El magnate impulsó sus pronósticos porque superaban a las encuestas tradicionales, con un 55,5% de apuestas a su favor.

Recientemente, los mercados atrajeron grandes volúmenes en temas como la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos o un posible ataque a Irán. Otros eventos incluyeron la confirmación de vida extraterrestre antes de fechas específicas. Estas operaciones generaron inversiones masivas y sospechas sobre su dinámica.

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) denunció a Polymarket por operar sin autorización para apuestas. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) y la jueza Susana Parada impulsaron la causa, con peritajes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ). La plataforma aceptaba criptomonedas y tarjetas de crédito sin verificar identidad ni edad, lo que exponía a riesgos graves, incluidos menores.