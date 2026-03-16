La actividad metalúrgica cayó 10,3% en relación con el año anterior, y 1,9% en relación a enero

La baja acumulada en lo que va del año llega al 8,2%. Además, la capacidad instalada alcanzó solo el 40,2%, el nivel más bajo en cuatro años, informó ADIMRA.

16 de Marzo de 2026 10:36hs

La industria metalúrgica argentina profundizó su crisis en febrero. El sector cayó un 10,3% en comparación con el mismo mes del año anterior y un 1,9% respecto a enero, según el informe de ADIMRA (Asociación De Industriales Metalúrgicos de la República Argentina). La baja acumulada en lo que va del año llega al 8,2%. Además, la capacidad instalada alcanzó solo el 40,2%, el nivel más bajo en cuatro años.

El presidente de la cámara, Elio Del Re, diagnosticó una tendencia negativa clara. La actividad metalúrgica muestra niveles críticos de ociosidad y carece de señales de recuperación a corto plazo. La retracción del mercado interno impacta la producción y deteriora la rentabilidad de las empresas. Esto genera presión sobre el empleo en un contexto de demanda interna en caída.

El empleo sectorial bajó un 1,8% interanual, aunque se mantuvo estable respecto de enero. La entidad advierte que la situación podría empeorar sin una reversión de la tendencia. Las perspectivas son desalentadoras, ya que seis de cada diez empresas no esperan mejoras en su producción durante el trimestre actual.

La contracción afectó todas las regiones y segmentos. Buenos Aires lideró con un 12,9% de caída interanual, seguida por Córdoba (11,9%), Mendoza (10,2%) y Entre Ríos (9,8%). A nivel sectorial, Fundición cayó un 15%, Bienes de Capital un 14,6% y Autopartes un 12%. En cadenas de valor, el automotriz bajó un 12,8% y alimentos-bebidas un 12,4%.