El Riesgo País volvió a superar los 600 puntos, en medio de las tensiones en Oriente

El indicador se mantuvo por debajo de esa cifra desde mediados de diciembre. Los bonos argentinos en el exterior cayeron con fuerza.

16 de Marzo de 2026 12:28hs

El riesgo país de Argentina escaló hasta los 600 puntos básicos en medio de la volatilidad global por la guerra en Medio Oriente. El indicador de JP Morgan cruzó ese umbral esta semana, tras mantenerse por debajo desde mediados de diciembre. Los bonos argentinos en el exterior cayeron con fuerza.

El dólar oficial inició la semana a la baja y cotizaba a $1415 en el Banco Nación. El MEP se operaba a $1424, mientras que el CCL alcanzaba los $1469. Estos movimientos reflejan la incertidumbre en los mercados locales.

Wall Street abrió al alza pese a las dudas sobre el estrecho de Ormuz. El Dow Jones de Industriales subió un 0,71% inicialmente y avanzó 331 puntos hasta 46.889. El S&P 500 ganó un 0,98% a 6.696 unidades, y el Nasdaq sumó un 1,15% a 22.359 puntos.

El petróleo WTI bajó un 4,25% hasta 94,51 dólares por barril. Donald Trump advirtió que la OTAN enfrenta un “futuro muy malo” si los aliados no ayudan a reabrir Ormuz para el paso de buques. La tensión regional impulsó estas variaciones.