El cónsul argentino en Brasil destacó la importancia de la promoción en el mayor HUB de Sudamérica

El diplomático de carrera Luis María Kreckler se desempeña como cónsul general en San Pablo, Brasil y, recientemente recibió a un grupo de operadores turísticos correntinos acompañados por el ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard y el secretario coordinador del organismo Héctor Dávila. La recepción oficial se dio en el marco de la permanencia de la comitiva de prestadores de servicios y autoridades de Corrientes con motivo de la participación del Trade Show Pesca & Compañía en la ciudad paulista.

16 de Marzo de 2026 12:10hs

Por Ricardo Seronero

En ese ámbito el diplomático, con futuro en el consulado del Reino Unido antes de fin de año, dio la bienvenida a los funcionarios provinciales y representantes del sector privado. “Estoy muy contento por recibir a la provincia de Corrientes, al ministro de Turismo, a todo su equipo y a la gran cantidad de empresarios que vienen a tener ronda de negocios con operadores paulistas”, indicó Kreckler y agregó: “San Pablo es el HUB más importante que tiene la Argentina, por acá pasan más o menos 1 millón 200.000 personas por año, gente que viene no solamente de Brasil, sino que vienen del cercano oriente, de los países árabes, de África, de Europa, de Suiza, vuelos que hacen escala acá”. De ahí la trascendencia de esta acción comercial y promocional, de seducir a este gran público a conocer y descubrir nuestras bellezas naturales y culturales, con el gran atractivo de la pesca deportiva para lo que Corrientes dispone de los mejores escenarios.

Al respecto, el cónsul informó “nosotros ya hemos hecho un relevamiento para que visiten esa hermosa provincia de Corrientes, esta es la cuarta misión desde que estoy acá, que estamos recibiendo la provincia. Realmente hemos tenido mucho éxito con la venida de sus operadores de turismo, de la provincia con el tema de la pesca”. Asimismo, declaró que se ha avanzado mucho, “empezamos con una jornada de negocios donde se ha expuesto las bellezas de Corrientes para los operadores turísticos y lógicamente son ellos los responsables de hacer la coordinación para recibir a brasileros en Argentina.

El ministro Braillard Poccard transmitió el saludo del Gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés y agradeció al cónsul por la recepción, destacando que se trata de espacios que fomentan la camaradería y el diálogo. En materia turística, desde el Gobierno provincial se promueve el desarrollo y posicionamiento del Destino Corrientes en los mercados internacionales.



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