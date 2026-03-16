Cuarenta y cinco heridos por el vuelco de un colectivo en la Ruta 9

El vehículo de larga distancia, de la empresa LEO, se salió de la cinta asfáltica y volcó en el KM 178 de la Ruta Nacional 9, en el partido bonaerense de San Pedro. No hubo otros rodados involucrados.

16 de Marzo de 2026 11:48hs

Un colectivo de larga distancia de la empresa LEO se salió de la cinta asfáltica y volcó en la madrugada de este lunes sobre el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9, en Gobernador Castro, partido de San Pedro. El conductor, de 43 años, no pudo mantener el control del vehículo, que llevaba 50 pasajeros y finalizó en el cantero central. El siniestro no involucró a otros rodados.

Cuarenta y cinco pasajeros sufrieron heridas por el accidente. La mayoría registró politraumatismos y fracturas en hombros y codos. Recibieron atención en el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” y otros centros de salud locales. Solo un herido requirió operación por trauma abdominal severo.

Ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro desplegaron un operativo de traslados inmediatos. Los facultativos aplicaron radiografías y tomografías para diagnosticar las lesiones. Fabio Giovanettoni, director de Defensa Civil, informó que el paciente intervenido quirúrgicamente ya superó el peligro.

Casi todos los heridos obtuvieron el alta en las horas siguientes. El resto queda bajo vigilancia médica. Las fuentes policiales avanzan en la pesquisa de las causas, sin indicios iniciales de problemas en la calzada o el clima.