¿Cosecha récord? El agro proyecta hasta 160 millones de toneladas

Estiman superar los U$S 36.000 millones en exportaciones

16 de Marzo de 2026 12:52hs

Impulsada por una cosecha récord de trigo y por buenas perspectivas para el maíz y el girasol, la campaña agrícola argentina podría marcar un nuevo máximo histórico en producción de granos. Las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de la Bolsa de Comercio de Rosario coinciden en que el volumen total crecerá con fuerza y tendrá un impacto directo en el ingreso de divisas para la economía.

Según la Bolsa de Cereales, la producción conjunta de soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada alcanzaría 147,9 millones de toneladas, un 13% más que en la campaña anterior y por encima del récord de 140,1 millones registrado en el ciclo 2018/2019. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta un escenario aún más expansivo, con una cosecha que podría llegar a 160 millones de toneladas, lo que implicaría un aumento de 21,2 millones respecto del ciclo previo.

El crecimiento productivo llega en un momento clave, ya que una mayor cosecha se traduce en más exportaciones y mayor ingreso de dólares, fundamentales para sostener el superávit fiscal y fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, para los productores los buenos resultados dependerán de los rindes y de la evolución de los precios internacionales, especialmente en campos alquilados donde los costos siguen presionando los márgenes.

Entre los cultivos, el trigo es el que muestra el mayor salto, con una producción que pasaría de 18,6 a 27,8 millones de toneladas, un aumento cercano al 50%. También se esperan buenos resultados en maíz, con unas 57 millones de toneladas, y en girasol, con unas 6,2 millones, impulsadas por buenos rendimientos. En comercio exterior, se proyectan exportaciones por más de 106 millones de toneladas y un valor cercano a los U$S 36.386 millones, lo que representaría un incremento de más del 7% respecto de la campaña anterior, aunque sin alcanzar el récord histórico de 2021/2022.