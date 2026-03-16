Condenan a 23 años y medio de prisión al acusado de asesinar a Kim Gómez

La niña de 7 años murió el 25 de febrero de 2025 durante un asalto en el barrio Altos de San Lorenzo, luego de ser arrastrada 15 cuadras en el auto que acababan de robar.

16 de Marzo de 2026 13:38hs

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata impuso 23 años y cuatro meses de prisión al único imputado por el crimen de Kim Gómez. La niña de 7 años murió el 25 de febrero de 2025 durante un asalto en el barrio Altos de San Lorenzo. Los jueces lo declararon coautor de homicidio en ocasión de robo y robo en poblado en banda.

El procesado tenía 17 años al momento del hecho y ahora es mayor de edad. El juicio siguió las normas del Código de Responsabilidad Penal Juvenil, con penas distintas al fuero ordinario. La fiscal Mercedes Catani pidió exactamente esa condena, mientras la defensa alegó homicidio culposo por falta de intención.

El 4 de marzo declararon culpable al acusado. Kim quedó atrapada con el cinturón en un Fiat Palio robado. Los delincuentes la arrastraron casi 15 cuadras hasta su muerte por los golpes. Todo ocurrió tras bajar a la madre bajo amenaza de armas en 24 y 72, cerca del centro platense.

Los jueces leyeron los fundamentos y la pena este lunes en los tribunales de menores, en 7 y 520. Rechazaron la versión de la defensa sobre un homicidio involuntario. Confirmaron que el joven no vio a la ocupante extra al robar el auto.