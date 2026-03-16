Chubut te invita a soñar tu próxima escapada con la promo “3 noches al precio de 2”

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y del Banco del Chubut, se puso en marcha una iniciativa destinada a incentivar el movimiento turístico dentro de la provincia durante los próximos fines de semana largos.

16 de Marzo de 2026 12:04hs

Por Ricardo Seronero

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el movimiento de turistas y residentes en la provincia, el Gobierno del Chubut lanza el Programa “Soñá tu próxima escapada: 3 noches al precio de 2”.

Se trata de un beneficio que estará vigente para los próximos fines de semana largos del 20 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril de 2026, Semana Santa.

El programa se implementa de manera articulada entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, los municipios y los prestadores turísticos.

Los interesados deberán acercarse a las oficinas de informes turísticos de las localidades adheridas, las cuales hasta el momento son Esquel, Trelew, Puerto Madryn, Lago Puelo y El Hoyo.

Financiación y descuentos

A su vez, los alojamientos podrán ofrecer financiación a través del Banco del Chubut, con una promoción que permite abonar las estadías en 12 cuotas sin interés con la tarjeta Patagonia 365 y podrán acceder a un 30% de descuento, con un tope de 40.000 pesos de reintegro.

Consultas

Los interesados en acceder al beneficio podrán consultar en la página web chubutpatagonia.gob.ar y en las oficinas de informes turísticos de cada localidad.

La iniciativa busca estimular el turismo interno y promover el movimiento económico en los destinos de la provincia durante los próximos feriados.



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