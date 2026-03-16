Calamar, récord

La pesca arrancó 2026 con cifras históricas

16 de Marzo de 2026 12:27hs

La captura de calamar durante el primer bimestre de 2026 marcó un récord histórico para la actividad pesquera argentina y ya duplicó los volúmenes obtenidos en el mismo período del año pasado. Se trata de la especie más capturada del país, con más de 120.000 toneladas desembarcadas en apenas dos meses, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Acuicultura.

De acuerdo con los datos oficiales, la captura de calamar Illex pasó de 62.221 toneladas en el primer bimestre de 2025 a 123.679 toneladas en igual período de 2026. El crecimiento se observó en todos los puertos del país y, en sólo dos meses, el volumen desembarcado ya se acerca al total registrado durante todo el año pasado, lo que confirma un inicio de campaña excepcional para el sector.

El aumento también se reflejó en todas las flotas. Tanto la flota de dedicación exclusiva como la de arrastre registraron fuertes subas. La flota potera, que en 2025 había mostrado muy buenos resultados, ya alcanzó en este comienzo de año el 60% de lo capturado en todo el ciclo anterior, mientras que la flota arrastrera superó el 75% del total registrado durante el año pasado.

Desde el área oficial explicaron que este fenómeno responde principalmente al incremento en la abundancia del recurso. La pesca de calamar se realiza durante su temporada, que se extiende de enero a agosto, aunque en los últimos años la actividad se concentró con mayor intensidad en el verano. En 2026 se detectaron concentraciones récord en relación con la serie histórica, lo que explica el fuerte salto en los desembarques.

Los datos oficiales se complementan con los publicados por el INDEC, que registró en enero un aumento del 53,7% en la pesca marítima y del 32% en acuicultura.