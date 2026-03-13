Neuquén: Vinos, música sinfónica, DJs y arte en Bodega Malma

En la propuesta del establecimiento ubicado en San Patricio del Chañar, se presentarán Luniv Music Sax & DJ, la Orquesta Sinfónica del Neuquén y una experiencia participativa de pintura y música. A solo una hora de la capital neuquina, el evento invita a disfrutar de una tarde diferente entre viñedos, naturaleza y sabores patagónicos.

13 de Marzo de 2026 12:36hs

Por Ricardo Seronero

Este sábado 14 de marzo los viñedos de Bodega Malma en San Patricio del Chañar serán escenario de una propuesta que combina vino, música y experiencias creativas en plena naturaleza, desde el mediodía hasta el atardecer.

El evento forma parte del ciclo de sunsets que la bodega viene realizando desde diciembre, pero en esta ocasión con una edición especial dedicada a celebrar la Vendimia Neuquina 2026.

La tarde comenzará con la energía de Luniv Music Sax & DJ, un formato que mezcla música electrónica con saxofón en vivo, creando una atmósfera festiva ideal para disfrutar entre copas y viñedos.

Con el apoyo del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial a través de Neuquentur, en la jornada se presentará la Orquesta Sinfónica del Neuquén, que llevará la potencia de la música sinfónica a un escenario poco habitual, el corazón de una bodega patagónica.

También habrá espacio para el arte participativo con Wine & Painting & Rock & Roll, la experiencia creada por Emilio Fatuzzo y Pilo Music donde los asistentes podrán pintar mientras escuchan música y disfrutan del vino, transformando la tarde en un momento creativo y colectivo.

Durante todo el evento habrá propuestas gastronómicas, vinos de la bodega, espacios de descanso en el parque, visitas a bodega y activaciones de marcas que acompañan la celebración.

A solo una hora de Neuquén capital, y con distintas propuestas de precio, el evento contará además con traslados pagos desde Neuquén, Cipolletti y Centenario, lo que lo convierte en un plan ideal para disfrutar de una tarde diferente entre amigos y en familia.

Entradas, consumiciones y traslados disponibles en tuentrada.com también podrán adquirirse en puerta.

Para disfrutar al máximo la experiencia, la organización recomienda asistir con sombrero o gorra para protegerse del sol, protector solar, abrigo liviano, ya que hacia el atardecer baja la temperatura, mantita o lona para sentarse cómodamente en el parque, calzado cómodo para recorrer los viñedos.

Además, se recuerda que no está permitido ingresar con alimentos ni bebidas externas; por tratarse de un espacio donde se elaboran alimentos, no está permitido ingresar con mascotas; para agilizar las compras dentro del evento, se recomienda llevar tarjeta física.

Durante todo el día, habrá un stand de turismo provincial y puestos gastronómicos y bebidas, que podrán adquirirse mediante consumiciones de distintos valores para evitar filas.

El evento cuenta con Sponsors que acompañan a Malma en este evento: The North Face, Torre Botánica, Tensión Carpas, Armorique, Aldea de Terruño by Haiku, La colonia, La Sarita, Hotel Howard Johnson de Neuquén, Turismo de NQN. Media Partner: Mejor Informado. Auspicia: San Patricio del Chañar. Produce: Highlight.

Todas las novedades de la bodega se pueden seguir en www.instagram.com/malmawines

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