Más de 1.500 profesionales en la exitosa 51° edición del ECTU

"Para nosotros es muy importante la presencia del secretario Scioli, del presidente del Ente del Turismo de la ciudad, y de las dos instituciones más importantes del sector privado, CAT y FAEVyT" dijo el presidente de AVIABUE, Adrián Manzotti. En este contexto, Scioli valoró el esfuerzo y el entusiasmo de todos los profesionales de turismo que participaron del encuentro que tuvo récord de visitantes; y destacó que “Argentina se consolida como un gran destino internacional, de calidad y seguro, donde los turistas disfrutan de su grandeza”.

13 de Marzo de 2026 12:20hs

Por Ricardo Seronero



El Encuentro de Comercialización Turística, organizado por AVIABUE y Ladevi Medios en el hotel Marriott de Buenos Aires, convocó a una cifra histórica de participantes y reunió a agentes de viajes con destinos, operadoras y proveedores del sector.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, estuvo presente en la 51° edición del Encuentro de Comercialización Turística (ECTU), junto a la presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; y al presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE), Adrián Manzotti.

En este contexto, Scioli valoró el esfuerzo y el entusiasmo de todos los profesionales de turismo que participaron del Encuentro y destacó que “Argentina se consolida como un gran destino internacional, de calidad y seguro, donde los turistas disfrutan de su grandeza”.

“Hoy el sector turístico es fundamental para la recuperación económica del país, tanto para la creación de empleo como para la promoción de las economías regionales. Hoy crece el turismo interno y también el receptivo, es contundente cómo se achica la brecha en el turismo internacional”, señaló el Secretario.

Asimismo, Scioli indicó la importancia de seguir impulsando los diferentes segmentos del turismo como el deportivo, el religioso o el de reuniones, que convocan gran cantidad de turistas a participar y a recorrer los destinos del país.

Manzotti: "El ECTU marca el inicio de la temporada"

El presidente de AVIABUE, Adrián Manzotti, destacó el récord de participación y subrayó el valor del encuentro para el sector.

"Para nosotros es muy importante la presencia del secretario Scioli, del presidente del Ente del Turismo de la ciudad, y de las dos instituciones más importantes del sector privado, CAT y FAEVyT. Este encuentro marca de alguna manera el inicio de la temporada, donde aparecen muchas opciones y oportunidades para el trabajo de las agencias de viajes."

Remarcó además que el ECTU representa una plataforma clave para conectar a las agencias con la oferta del sector: "Lo que vemos aquí es una oportunidad para seguir fomentando y promocionando el turismo, conectando a los agentes de viajes con proveedores y destinos que presentan sus productos para la próxima temporada."

Un espacio clave para la comercialización turística

Con 37 años de historia, el ECTU se mantiene como uno de los encuentros profesionales más relevantes del turismo argentino. La 51° edición no solo batió su propio récord de asistencia, sino que reafirmó su lugar como el punto de encuentro donde el trade turístico porteño se prepara para la nueva temporada.

AVIABUE firmó un acuerdo con Interassist con un beneficio para sus socios

En el marco del ECTU, AVIABUE formalizó un acuerdo con Interassist, aseguradora de viaje de amplia trayectoria en el mercado. El convenio establece un beneficio directo para los socios de la asociación: las agencias que operen con Interassist recibirán una comisión adicional a la que ya perciben habitualmente.



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