Inundaciones: la población de La Madrid debe dormir en la ruta por los anegamientos

La población enfrenta una crisis por el desborde del dique Escaba, luego de que cayeran 250 milímetros en 48 horas. El agua inundó las casas y obligó a los vecinos a refugiarse a la vera de la ruta 308.

13 de Marzo de 2026 13:10hs

La localidad de La Madrid, en el sudeste de Tucumán, enfrenta una crisis por el desborde del dique Escaba tras un temporal intenso. El agua inundó las casas y obligó a los vecinos a refugiarse a la vera de la ruta 308. En 48 horas cayeron 250 milímetros de lluvia, lo que generó evacuaciones masivas en la zona.

Cientos de familias ocupan cinco kilómetros de la ruta con toldos improvisados desde hace tres días. Abandonaron sus hogares en medio de la crecida, que alcanzó hasta tres metros en algunas áreas, y ahora sufren carencias básicas. Las autoridades evacuaron a 15 mil personas en total por el temporal, pero muchos se resisten a dejar el lugar para proteger sus pertenencias.

Los damnificados reclaman ayuda urgente al gobierno provincial y nacional. Solicitan elementos de limpieza, colchones, frazadas, camas, muebles y electrodomésticos para recuperar sus viviendas y retomar la rutina. Además, piden higiene en baños químicos y limpieza en los costados de la ruta, donde la solidaridad entre vecinos permite compartir refugios improvisados.

El panorama complica con pronósticos de más lluvias para el fin de semana. Los afectados destacan que no es la primera vez que La Madrid queda bajo el agua, pero insisten en la necesidad de apoyo oficial para reconstruir sus vidas. La solidaridad local y de otras localidades mitiga las necesidades inmediatas, aunque persisten los riesgos de víboras y falta de servicios básicos.