INFUETUR presentó la oferta verano en la Feria Internacional ITB-Berlín 2026

En el marco de la promoción del destino Fin del Mundo en la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín 2026, el Instituto Fueguino de Turismo formó parte de la comitiva Argentina que estuvo presente en la feria líder a nivel mundial para la industria del turismo, promocionando los atractivos que ofrece el destino enfocándose en pasajeros que eligen el turismo aventura con perfil de alto consumo. "Allí mantuvimos reuniones con operadores y asociaciones brindando toda la información sobre nuestro destino, con oferta de productos nuevos de experiencias en la naturaleza, como así también reforzamos contactos en acciones anteriores", dijo el Jefe de Marketing del Instituto, Patricio Masa.

13 de Marzo de 2026 12:07hs

Por Ricardo Seronero

De este modo, "estuvimos presentes en Frankfurt, en el workshop de Visit Argentina organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) donde se brindaron lineamientos generales y objetivos para hacer crecer el turismo receptivo. Las dos convocatorias de workshop fueron netamente de operadores, por lo cual pudimos generar capacitaciones con productos nuevos y la oferta integral del destino", explicó el Jefe de Marketing del Instituto, Patricio Masa.

De esta manera, la participación más activa en la Feria ITB se llevó a cabo en el stand de Argentina, junto a empresas que comercializan el destino Tiempo Libre Viajes, Antarpply Expeditions, Tremun Hoteles y Destinos Australes Patagonia. "Allí mantuvimos reuniones con operadores y asociaciones brindando toda la información sobre nuestro destino, con oferta de productos nuevos de experiencias en la naturaleza, como así también reforzamos contactos en acciones anteriores", agregó.

En otro orden evaluó como "muy positivo" el workshop en Ámsterdam donde se realizó una presentación de Argentina en general presentando la oferta de verano del Fin del Mundo y Antártida. "En este espacio concretamos más de 10 reuniones con la prensa y operadores de los Países Bajos con resultados muy positivos, sobre todo el gran interés por la Antártida y la naturaleza fueguina".

"Allí pudimos introducir productos nuevos para complementar las opciones que ya vendían los operadores, por ejemplo para un pasajero antártico o uno que hace canales fueguinos, que tiene poco tiempo; fuimos instalando la reapertura Cerro Martial y todas sus actividades, también kayak en la bahía o un sobrevuelo en helicóptero, opciones cortas pero que para este tipo de viajeros alarga su estadía. Ahora bien, en el caso de operadores con un público de viajeros con una agenda más abierta, ofrecemos expediciones a Península Mitre o productos full day cómo Almanza o Cabo San Pablo" detalló Masa.

Por último, el referente sostuvo que "en líneas generales fue una acción muy favorable que nos sirve para seguir trabajando con estos mercados estratégicos y seguir posicionando la marca destino Fin del Mundo que es uno de los objetivos, pero además, nos enfocamos en captar viajeros de aventura con un perfil de consumo elevado que busquen experiencias exclusivas y contribuyan significativamente al derrame económico directo en los prestadores locales del destino".

Cabe mencionar que en esta instancia de reuniones el INPROTUR realizó sorteos con productos de las empresas presentes, destacando el acompañamiento en la promoción del destino.



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