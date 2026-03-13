Guillermo Marcó: el papa Francisco ”tenía muy buen sentido del humor” y ”siempre se mantuvo muy austero”

El exvocero de Jorge Bergoglio visitó nuestros estudios y recordó cómo era en el trato cotidiano. "En lo personal, era muy alegre, se tomaba las cosas con mucho sentido del humor. Cuando había terminado de trabajar, era el momento más lindo del día. Siempre interesado por tu vida personal. siguió siempre hablando como un porteño. Los alemanes me preguntaban cómo traducir palabras como 'lío'. Le encantaban los días de neblina. La argentinidad la llevaba en el fondo del alma", definió. Y subrayó: "Siempre se mantuvo muy austero. Acá vivió en una habitación en la Curia, no en la sede del Arzobispado en Vicente López. Y en Santa Marta, eligió vivir en cuarenta metros cuadrados".

13 de Marzo de 2026 11:13hs

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