El Gobierno porteño eliminó el Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de tarjetas de crédito

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) quitó el tributo del 1,2% que gravaba esos montos.

13 de Marzo de 2026 11:50hs

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó el Impuesto de Sellos sobre las operaciones de financiamiento de tarjetas de crédito. La medida entró en vigencia en las últimas horas. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) quitó el tributo del 1,2% que gravaba esos montos.

La exención opera de forma automática. Los contribuyentes no necesitan presentar trámites. Así, quienes pagan el saldo mínimo y financian el resto del resumen evitan ese cargo impositivo.

La administración de Jorge Macri destacó el beneficio para los vecinos. La norma reduce el costo del financiamiento. Genera un alivio concreto en el pago de deudas.

La Legislatura porteña aprobó el estímulo con apoyo de varios bloques. La iniciativa llega en un contexto de dificultades económicas. Muchas personas dependen de estas financiaciones para cumplir con sus obligaciones.