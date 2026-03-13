Bolsonaro, en terapia intensiva por una bronconeumonía bacteriana bilateral

Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario y senador, alertó en redes sociales sobre vómitos y escalofríos que su padre sufrió en la madrugada. El expresidente brasileño fue condenado a 27 años de prisión por complotar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones.

13 de Marzo de 2026 13:41hs

El expresidente Jair Bolsonaro ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital privado en Brasilia por bronconeumonía bacteriana bilateral. Pruebas de imagen y análisis de laboratorio confirmaron el diagnóstico de probable origen por aspiración. Recibe tratamiento con antibióticos intravenosos y soporte clínico no invasivo.

Esta afección provoca una inflamación aguda en bronquios y alvéolos pulmonares. Las bacterias generan acumulación de moco, pus y líquido infectado en los alvéolos, lo que impide el intercambio de oxígeno. Los síntomas incluyen fiebre alta, escalofríos, tos con flema, dificultad respiratoria y dolor torácico al toser; el tratamiento se basa en antibióticos.

Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario y senador, alertó en redes sociales sobre vómitos y escalofríos que su padre sufrió en la madrugada. Los bomberos atendieron la llamada a las 7:40 de la mañana y facilitaron el traslado desde la prisión. La Policía Militar, custodia de la penitenciaría, confirmó la operación y anunció más detalles médicos.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión, impuesta en septiembre pasado por la Corte Suprema de Brasil. El fallo lo declara líder de un complot para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Además, queda inhabilitado para elecciones hasta 2060.