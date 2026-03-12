El transporte de cargas acumuló una suba del 4,4% en el primer bimestre de 2026

Peajes y gastos generales impulsaron el aumento de febrer

12 de Marzo de 2026 22:30hs

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), registró en febrero un incremento mensual del 2,28%.

Con este resultado, el ICT acumula en el primer bimestre del año un aumento del 4,4%, mientras que la variación interanual asciende al 37,2%.

El índice, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide 11 rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia técnica clave para la determinación y actualización de tarifas del sector.

Durante el segundo mes del año, una parte significativa de los rubros registró incrementos, destacándose especialmente Peajes, Gastos Generales y Combustible, mientras que otros componentes mostraron variaciones moderadas o se mantuvieron sin cambios.

El mayor incremento del mes correspondió a Peajes, con una suba del 13,3%, producto de nuevos aumentos tanto en corredores nacionales como en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es importante destacar que tras un año prácticamente sin variaciones, se proyectan nuevos ajustes para marzo en los accesos a CABA.

En segundo lugar, Gastos Generales registró un aumento del 6,83%, reflejando principalmente la actualización de precios mayoristas en servicios.

En cuanto al Combustible, luego de haber acumulado un incremento del 45% durante 2025, el gasoil volvió a mostrar en febrero una suba significativa del 2,77%.

Entre los restantes componentes del índice se registraron variaciones moderadas. En primer lugar, Personal (Conducción) mostró un incremento del 1%, correspondiente a la última cuota del acuerdo paritario CCT 40/89. Le siguió el Costo Financiero, con una suba del 0,79%, Reparaciones 0,42%, en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura vial, y Seguros 0,32%.

Por su parte, Lubricantes, Neumáticos, Material Rodante y Patentes y Tasas no registraron variaciones en relación con enero.