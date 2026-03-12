”Queremos una temporada turística más amplia, para ello trabajamos en nuevos atractivos”

Así lo afirmó Irma Adriana García, Intendente de Winifreda, en la provincia de La Pampa. "Este año, para el mes de julio, vamos a inaugurar piletas cubiertas y SPA. Seguimos invirtiendo", aseguró además la funcionaria municipal.

Winifreda se ha convertido en el corazón turístico de La Pampa, destacándose por su increíble Parque Acuático y su acogedor Camping Vivero "Ernesto Lucero". Es un destino ideal para familias, amigos y turistas de paso, combina diversión, naturaleza y hospitalidad, ofreciendo experiencias inolvidables.



Parque Acuático de Winifreda: La estrella de la temporada

El Parque Acuático, ubicado estratégicamente en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 10, es la estrella de la temporada, atrayendo a visitantes de La Pampa y provincias vecinas. Con modernas instalaciones y múltiples servicios, es un lugar perfecto para disfrutar de días llenos de alegría y entretenimiento.



En el mismo predio se encuentra el Camping Vivero, un espacio rodeado de naturaleza con más de 15 hectáreas diseñadas para el descanso y la recreación. Ideal para acampar, el camping ofrece servicios de calidad para asegurar una estadía cómoda y memorable.



Calidad Turística Argentina



Winifreda recibió el Sello de Calidad Turística Argentina. Este reconocimiento forma parte del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) un programa de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación que acompaña a los municipios en la gestión integral de destinos sostenibles.



Winifreda recibirá la clasificación para la Fiesta Nacional del Asador Criollo



Nacida hace más de una década por iniciativa de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Miguel Riglos, la Fiesta Nacional del Asador Criollo ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un emblema de La Pampa y provincias vecinas. En cada edición, los maestros del fuego no solo compiten por la mejor técnica, sino que celebran -entre brasas y risas- una identidad gastronómica que hermana a la comunidad.

Más allá del certamen, el evento se consolida como un festival para toda la familia. La propuesta integra artesanías locales y una cartelera artística que refleja la solidaridad y unión de la región.

Este año, Winifreda vuelve a ser protagonista como subsede clasificatoria por tercer año consecutivo. La jornada promete ser una verdadera fiesta popular: además de la competencia, el escenario contará con la frescura del Ballet Infantil “Sentimiento” (Santa Rosa), el talento del ballet local “Esperanza” y el cierre musical a cargo del reconocido grupo cordobés Sachero’s Dúo.



