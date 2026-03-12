Promoción y comercialización del Destino Corrientes en la ciudad de San Pablo, Brasil

Como parte de los ejes de gestión del Gobierno provincial, la articulación con el sector privado es fundamental, en este caso para el posicionamiento y desarrollo de la pesca deportiva con devolución y el turismo de naturaleza en Corrientes. Distintas acciones se llevan adelante con el propósito de fortalecer este vínculo y afianzar un trabajo sostenido para que nuestra provincia se ubique entre las predilectas de pescadores y turistas nacionales y extranjeros.

12 de Marzo de 2026 11:01hs

Por Ricardo Seronero

En ese marco, se concretó hoy una actividad promocional y misión comercial en la ciudad brasileña de San Pablo. En primer lugar, una presentación del Destino Corrientes ante operadores y agentes locales, además de mesas de trabajo con nuestros prestadores de servicios turísticos. En tanto que también está prevista en horas de la tarde una recepción protocolar con autoridades del Consulado Argentino y finalmente la participación en el Trade Show Pesca & Compañía a partir de este jueves 12 hasta el 14 de marzo.

La actividad realizada en sede del Banco de la Nación Argentina y del Consulado de nuestro país en la ciudad paulista la encabezó, en representación del Gobierno de Corrientes, el ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard acompañado del secretario coordinador del organismo provincial Héctor Dávila y la directora de Gestión Turística Mercedes Alegre. En tanto que también participaron autoridades y funcionarios de turismo de los municipios de Concepción del Yaguareté Corá y de Paso de la Patria, con su respectiva embajadora de la Fiesta Nacional del Dorado.

Los empresarios y prestadores de servicios turísticos que conforman la delegación son los representantes de Ituzaingó Fishing, Cabaña del Monte de Yahapé, Jardín del Paraná, Terrazas del 20, Marcela alquiler temporario y Nito Pesca - Agueze de Paso de la Patria, Posada Casa Blanca de Esquina, Hotel El Tránsito de Concepción del Yaguareté Corá, Aurum Lodge, Capitá Miní Lodge, Power Pesca de Itá Ibaté, Agencia Hiroki EVT, Alize Viajes y Turismo, Posada Tres Islas, Guazú Travel, Hotel Marriott de la ciudad de Corrientes, Cabureí Fishing y Cabañas Pato Fishing, además de Moroko Pesca de Empedrado.



