Mercedes-Benz Camiones y Buses presente en Expoagro 2026

En el 20° aniversario de la megamuestra agroindustrial, la marca presenta novedades en camiones y un amplio porfolio de servicios para impulsar el crecimiento del sector.

12 de Marzo de 2026 08:20hs

Mercedes-Benz Camiones y Buses, empresa subsidiaria de Daimler Truck, está presente en Expoagro 2026, afirmando una vez más su compromiso con los sectores productivos que dinamizan el crecimiento de la economía del país. En su stand, la marca de la estrella exhibe novedades en modelos de camiones, su amplio porfolio de servicios y un simulador de conducción. En este marco, destaca la presentación del nuevo Axor, uno de los íconos de su línea de extrapesados.

Camiones que impulsan al motor productivo del país

Ubicada en uno de los accesos principales del predio, la compañía exhibe su renovada generación de camiones Mercedes-Benz, con novedades y equipamiento que aseguran la eficiencia e innovación requeridas por industrias clave como el agro, la minería, el sector energético y la construcción. “Nuestros camiones son aliados del trabajo diario de miles de argentinos. En Expoagro mostramos cómo la innovación y la confiabilidad de los camiones Mercedes-Benz están al servicio del campo, acompañando cada jornada y cada desafío productivo”, destaca Roberto Faist, gerente de Producto y Marketing de Mercedes-Benz Camiones.

Los modelos exhibidos en la muestra son:

• Axor, ícono de la línea de extrapesados: Se destacan el Axor 2545/36 tractor, con una potencia de 450 CV, y el Axor 2038/46 chasis, con una potencia de 380 CV.

• Actros, lo mejor en el segmento de carga pesada: Se muestra el Actros 2651, exhibido con un bitren.

• Atego, eficiencia en el transporte semipesado de cargas: Se exhibe el Atego 1721, equipado con un motor MB OM 924 de 210 CV.

• Accelo, agilidad y eficiencia para el transporte liviano: Completa la exhibición el Accelo 1116, destacado por incluir una transmisión automatizada PowerShift que simplifica la conducción en recorridos urbanos y de media distancia.

Visión 360°: Repuestos y Servicios para todo el ciclo de vida del camión

La novedad para este año es la incorporación del simulador de TruckTraining, la nueva herramienta de capacitación para la profesionalización del transporte en el país. Esta plataforma de última generación, equipada con tecnología envolvente de tres pantallas, es un equipamiento que los expertos de la marca presentan a los visitantes y que se incorpora al plan de capacitación a clientes. En el stand, los amigos de la marca son invitados a vivir una experiencia de conducción realista en dos modalidades: una recreativa con escenarios locales y otra de evaluación de destrezas, que mide habilidades críticas como tiempo de reacción y maniobras de precisión.

Paula Diaz, gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad destaca: "Con el nuevo simulador de conducción, nuestro equipo de expertos de la marca y el Concurso de Conductores proyectamos un año en el que seguimos reforzando nuestro diferencial: la cercanía a los clientes”.

La empresa anuncia el Concurso Regional de Conductores. Tras el éxito alcanzado en 2025, esta nueva edición abre su inscripción en abril para clientes que posean unidades activas con Fleetboard (Actros, Atego y el nuevo Axor). El cronograma incluye una etapa de monitoreo con la herramienta digital de gestión de flotas, tres instancias competitivas regionales presenciales y una gran final en Buenos Aires en noviembre.

En cuanto a repuestos y servicios, se exhiben piezas genuinas y una comparativa de una caja de velocidad core con una caja de velocidad REMAN, demostrando la calidad de la primera y única planta de REMAN del país que opera la marca desde 2017. Asimismo, se destaca el servicio de entrega eficiente de piezas en todo el país, con despachos de 24 y 48 horas. Cada componente que sale del centro logístico, localizado en Zárate, prioriza la eficiencia y el compromiso con la red de concesionarios, con cada cliente y con los más altos estándares de calidad.

Adicionalmente, AXION energy y Mercedes-Benz Camiones y Buses celebraron su alianza estratégica con una promoción exclusiva para la feria: las primeras diez ventas de camiones concretadas en el predio accedieron al beneficio de un año de descuentos para su flota a través de AXION Smart.

Finalmente, destacan las promociones de servicios exclusivas del nuevo Axor. Para las unidades patentadas hasta septiembre de 2026, la marca ofrece condiciones especiales en contratos de mantenimiento Service Plus Complete, con un 12% de descuento durante los primeros dos meses del contrato en unidades patentadas hasta septiembre 2026. Y Fleetboard bonificado los primeros cuatro meses, y los siguientes dos meses con 20 % de descuento para unidades patentadas hasta septiembre 2026.



Mercedes-Benz Financiera impulsa el crecimiento

Mercedes-Benz Financiera, con más de 25 años presente en el mercado argentino y hoy, como parte del grupo Daimler Truck, continúa brindando soluciones financieras sostenibles para quienes comparten el compromiso de “Hacer mover el mundo”.

La compañía ofrece un porfolio integral de soluciones diseñadas a medida de cada cliente:

• Créditos prendarios en pesos.

• Créditos en dólares, especialmente orientados al sector agropecuario, en alianza estratégica con Banco Galicia.

• Leasing, una herramienta que en 2025 representó el 34% de las operaciones financiadas, alcanzando uno de los niveles más altos de contratos de los últimos años.

• Seguros integrales para proteger la inversión y garantizar continuidad operativa.

• Financiación exclusiva para repuestos y accesorios.

El leasing se ha consolidado como una solución clave por sus ventajas financieras y fiscales:

permite deducir cuotas del Impuesto a las Ganancias, prorratear el IVA en cada cuota, amortizar el bien de forma acelerada y optimizar indicadores contables, brindando previsibilidad y flexibilidad para la renovación tecnológica.

Compromiso ininterrumpido con el sector productivo con una amplia red de concesionarios Con una amplia red de concesionarios en Argentina, presente en más de 45 puntos estratégicos de atención, Mercedes-Benz Camiones y Buses garantiza una amplia cobertura, agilidad y conveniencia para todos los clientes en todas las regiones del país. En el stand de la feria, asesores de su red reciben a los visitantes para dar a conocer las novedades en productos, servicios calificados y repuestos.